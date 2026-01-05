D槽女神秀「門牙缺角照」 本人曝「真相」：不能死

娛樂中心／李筱舲報導



日本話題女王明日花綺羅，在新年期間無預警在社群上曬出自己「門牙缺角」的照片。她事後也開直播，親吐受傷的內幕，她表示這是因為自己接受全身麻醉手術，在甦醒時因感到驚恐，而當時腦海中只剩下「不能死」的求生念頭，所以她才猛力咬牙，沒想到門牙竟然咬斷了。照片曝光後，也在網路上掀起熱議。





明日花綺羅曬「門牙缺角照」迎新年 本人親吐真相：腦海中只剩「不能死」！

明日花綺羅透露她在2025年底接受美容整形手術，進行全身麻醉。她甦醒的瞬間因陷入恐慌、全身緊繃，她才猛力咬牙，沒想到竟咬斷門牙。（圖／翻攝自Ｘ ＠asukakiraran）

明日花綺羅透露，她在2025年底再次接受美容整形手術，並進行全身麻醉。然而，她一直到術後第五天才真正恢復意識。她回憶起從全身麻醉中甦醒的瞬間，她陷入極度的恐慌與掙扎，腦海中只剩下「不能死」的強烈求生念頭，而甦醒當下，她嘴裡還插著用來維持呼吸的管子，讓她不自覺地全身緊繃、用力咬牙，沒想到自己的門牙就這樣咬斷了。

明日花綺羅的支持粉絲大讚她即使牙齒缺角「顏值依舊在線」，也佩服她公開真相的勇氣。（圖／翻攝自Ｘ ＠asukakiraran）

貼文曝光後也引發兩極評價，支持的網友大讚明日花綺羅即使牙齒缺角「顏值依舊在線」，並佩服她公開受傷真相的坦率勇氣；但也有網友認為全麻手術的風險極高，質疑她為了美貌而承受這樣的風險，真的值得嗎？更有自稱有醫療背景的網友推測，牙齒受損可能與手術期間呼吸狀況不穩，醫療人員緊急確保呼吸道時，讓牙齒承受過大的壓力，才會讓牙齒損傷。





原文出處：明日花綺羅曬「門牙缺角照」迎新年 本人親吐真相：腦海中只剩「不能S」

