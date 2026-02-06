D社出手救援金宣虎！ 澄清逃稅爭議「流程違規≠逃稅」

南韓演員金宣虎的稅務爭議出現新進展！韓國媒體Dispatch（D社）於2月4日引用金宣虎經紀公司的澄清聲明，指出這起事件屬於「流程違規」，並非外界所稱的逃稅，再度引發韓網討論。

事件起於2月初，韓媒報導金宣虎透過家族名下法人公司接收演藝結算款，疑似利用法人與個人稅率差距進行避稅。經紀公司聲明中提到，金宣虎於2024年1月成立法人公司作為演藝活動結算用途，並在2025年2月簽約新經紀公司後停止使用該法人。在爭議爆發後，金宣虎已主動退還法人卡消費、家屬薪資及車輛相關費用，同時補繳個人所得稅差額，目前法人註銷程序正在進行中。經紀公司也表示，金宣虎對法人營運相關規定「理解不足」，已公開致歉，但否認有刻意逃稅的主觀意圖。

這是D社繼2021年後再次替金宣虎澄清爭議。當年《海岸村恰恰恰》播出期間，金宣虎捲入前女友墮胎風波，D社曾公開多達284頁對話紀錄，事件隨後出現反轉。

相關內容曝光後，網路意見出現分歧。支持者認為，金宣虎已補繳稅款並採取補救措施，在稅務單位尚未啟動正式調查前，不應直接定調為逃稅；但也有人指出，法人尚未完成相關登記就收取演藝款項，可能涉及違規經營，且其資金流向手法與車銀優過往稅務案件相似，仍有逃稅疑慮。

目前金宣虎的代言合作尚未全面終止，但部分宣傳內容已下架；待播作品《魅惑》是否調整播出時程仍未明朗。韓國稅務單位也尚未公布最終調查結果。

