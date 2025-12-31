D社突拋「我回來了」震撼彈！「元旦情侶」疑復活全網瘋猜，粉絲敲碗這些CP





每年元旦，南韓知名媒體《Dispatch》（D社）都會曝光「元旦情侶」，已然成為一件例行公事，但自2022年起未再固定公布戀情，不過近日官方TikTok突然更新影片，暗示「我回來了」，也讓外界再次關注過往名單，刷一排敲碗CP！





《Dispatch》過去都會在元旦時公開演藝圈情侶，多年來已成為一種儀式感，但2022年起缺席四年，今年聖誕節時突然於TikTok發布一支短影音，用英文寫下「You think i’m done? ha ha ha. You’re fu*kin wrong. I’m back!」立刻引爆網友熱議。





廣告 廣告

圖片來源：dispatch_tiktok

留言區因此湧入大批粉絲，嗨點名心中期待的「元旦情侶」，包括華莎、朴正民／潤兒、李俊昊／金惠奫、邊佑錫／金裕貞、宋江／田柾國、Winter等等；事實上，D社過去多年來幾乎成了元旦情侶的代名詞，過去曾曝光Rain與金泰希、潤兒與李昇基、金俊秀與Hani，以及愛情模樣的代表玄彬與孫藝真等等，每一組都震撼娛樂圈，可信度也增高，即便缺席四年，但這次突如其來的回歸暗示，再度喚起粉絲對這項傳統的高度期待。





【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

《大學生》Nina宣布離婚！承諾以「鳥巢式共育」守護孩子：永遠是一家人

少時Tiffany宣布明年秋天結婚！男方經紀公司證實喜訊