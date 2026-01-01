D社「元旦情侶」要回來了？ 粉絲苦等問：上班沒

新的一年到來，大家都會期待今年有好事發生，而對於常關注韓國娛樂圈的粉絲來說，最重要的就是「元旦情侶」的公布了。這項傳統是因為南韓知名媒體《Dispatch》（D社），在1日這天會曝光演藝圈情侶，但自2022年起未再固定公布戀情，不過近日官方TikTok突然更新影片，暗示「我回來了」。但直到元旦下午，都沒有相關動態，讓許多網友紛紛在社群發文詢問D社是不是還沒起床。

《Dispatch》過去都會在元旦時公開演藝圈情侶，多年來已成為追星族們每年元旦最期待的一件事情。不過D社2022年起就沒再公布，但在去年聖誕節時他們突然在TikTok發布一支短影音，用英文寫下「You think i’m done? ha ha ha. You’re fu*kin wrong. I’m back!」。

D社去年聖誕發出影片預告回歸。圖／翻攝自Dispatch@TikTok

對此，粉絲們就猜測是「元旦情侶」回歸，紛紛猜測今年元旦公布的會是誰。回顧過往公布的元旦情侶，像是Rain與金泰希、潤兒與李昇基、金俊秀與Hani、玄彬與孫藝真等，每一組的公布都在演藝圈投下震撼彈，這次突如其來的回歸暗示，再度喚起粉絲對這項傳統的高度期待。

不過直到元旦下午，D社都沒有拋出消息，讓不少網友坐立難安，紛紛發文詢問，「D社元旦情侶怎麼還沒出來」、「我都打開D社網站在瘋狂重新整理了還什麼都沒有」、「那個我想問一下，D社上班了嗎？」、「讀不下書了，元旦情侶到底是誰」、「都幾點了！！！」。

責任編輯／陳俊宇

