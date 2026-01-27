《d設計之旅 台灣・新竹》台灣第一本 以國際視角新竹旅行指南登場

或者 OR 創辦人陳添順與《d design travel》 編輯長神藤秀人、d47 食堂總監相馬夕輝共同推動新竹號專書（圖/或者OR提供）

生活中心/綜合報導

從生活角度出發 重新認識科技之城新竹



當一座長期被科技產業與效率定義的城市，重新被放回生活的尺度中觀看，會呈現出什麼樣的樣貌？台灣文化品牌「或者 OR」攜手日本地方文化設計品牌「D&DEPARTMENT PROJECT」，共同出版《d設計之旅 台灣・新竹》（英譯：d design travel HSINCHU），並於 2026 年 1 月正式發行。這不僅是一本城市旅遊書，更是一場以設計為方法、重新理解新竹的長時間田野採集與編輯實踐。

廣告 廣告

「或者 OR」創立於 2017 年，長期以「新竹領路人」自許，期望透過本書，讓更多人走進新竹、認識新竹，也愛上新竹！

本次出版計畫延續《d design travel》系列一貫的核心精神「LONG LIFE DESIGN（持續的設計）」，從人物、產業、飲食、生活空間到地方關係切入，描繪那些經得起時間驗證、仍持續運作於日常中的地方價值。

d design travel 新竹插畫呈現風城日常文化，描繪新竹通勤、公車人情與在地生活節奏（圖/或者OR提供）

從外地旅人視角 看見新竹的多重性格

編集長神藤秀人分享，初次踏上新竹時，他對這座城市的認識其實相當有限；然而在歷時數月的實地走訪與深度訪談後，新竹逐漸展現出截然不同的層次，既有新竹縣鄉村聚落的純樸節奏，也有新竹市舊城區特有的巷弄密度與人情互動，同時還承載著高科技產業帶來的理性與速度。他形容，這樣的城市性格就像「三胞胎連體」般有趣，是一種迷人的混種（Hybrid），也是他眼中新竹最具魅力之處。



這樣的精闢描繪，並非透過短期取樣就能達成，而是必須透過「親身體驗」與「真實被感動」的累積，內容才得以被寫進書中。《d設計之旅 台灣・新竹》的完成，來自台日雙方密集協作的編輯過程；「或者 OR」作為在地夥伴，協助日本編輯團隊深入地方網絡，從居民、職人、店家到文化工作者，逐步建立信任關係，讓書中的內容不只是被看見，而是真正被理解。

或者新州屋 OR HOUSE 餐廳空間與新州屋定食，新竹老屋改造場域結合客家風味料理（圖/或者OR提供）

從紙本閱讀延伸到飲食生活現場：定食企劃的誕生



延續《d design travel》將地方文化轉化為生活提案的精神，本次新竹號出版也同步發展出與城市日常連結的實踐行動。「d47食堂」總監相馬夕輝與料理長植本，親自走訪新竹，向客家媽媽學習家常料理，甚至實際動手製作摃丸，在廚房裡以木槌反覆敲打豬肉槌出彈性，力求還原新竹貢丸的彈牙口感，並推出期間限定的「新竹定食」，讓東京民眾也能透過飲食認識新竹。



配合中文版書籍發行，「或者 OR」旗下最大場域「或者新州屋 OR HOUSE」亦同步呼應日本企劃，設計推出期間限定的「新州屋定食」，預計販售至 2026 年 6 月底，讓讀者在台灣也能實際體驗書中所描繪的飲食文化。



與客籍主廚黃湘絨（BEE）共同設計的「新州屋定食」，延續 d47 食堂「新竹定食」的研發概念與食材選用，以日式料理手法詮釋道地客家風味，展開一場跨國飲食對話。套餐內容包含「茶香梅干扣日式叉燒」、「客家雙醬蘸文昌雞胸與時蔬」、「客家乾粄條壽司」、「新竹摃丸味噌湯」、「客家炒酸菜絞肉飯」及「仙草茶」等料理，讓新竹的客家飲食樣貌，能透過餐桌自然走進更多人的日常；另一方面，飲食也是最快速了解一座城市日常的捷徑。

或者 OR 旗下「或者山旅（北埔）」與「或者風旅（新竹市）」老屋設計旅宿空間，提供結合在地生活感的新竹住宿體驗（圖/或者OR提供）

「或者OR」對新竹魅力的多重體驗提案



隨著中文版《d設計之旅 台灣・新竹》推出，「或者 OR」也同步規劃一系列讓讀者參與其中的出版支持方案，作為這場地方書寫行動的延伸。相關方案並非以單一商品為導向，而是依照讀者與新竹之間的關係深淺，設計不同層次的體驗組合。



支持內容包含：

．中英雙語版本書籍，作為完整的地方閱讀文本。

．結合「新州屋定食」飲食體驗的閱讀方案，讓味覺成為理解城市的另一條路徑。

．串聯老屋住宿與城市停留經驗的進階方案，邀請讀者實際住進書中描繪的生活場景。



透過這樣的設計，出版不再只是內容的完成，而是一種邀請——邀請讀者用自己的步伐，補完對新竹的理解。「或者 OR」創辦人陳添順（Ben）表示，新竹不只是一座工作的城市，也值得被旅行、被閱讀，甚至被留下來生活。《d設計之旅 台灣・新竹》的出版，是一次具體的地方實踐嘗試，更是一場需要眾人參與的集體行動。透過這本書，新竹被放回生活的尺度中，希望能真正實踐：「讓在地人驕傲，讓旅行者憧憬。」



嘖嘖募資最優惠販售中：https://lihi.cc/5iDm8

關於《d design travel》

《d design travel》為日本「D&DEPARTMENT PROJECT」發行之地方文化刊物，以「LONG LIFE DESIGN（持續的設計）」為核心價值，透過長時間的採集與編輯，記錄值得被時間保存的地方文化樣貌。