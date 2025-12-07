「d design travel HSINCHU」專書發表會東京登場 展現竹縣文化軟實力

竹縣府祕書長李安妤（中）於「d design travel HSINCHU」專書發表會中表示，此係新竹縣文化品牌邁向國際的重要里程碑，強化竹縣鏈結國際，讓世界看見更多元且具魅力的新竹縣。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

為深化新竹縣與日本文化旅遊市場的交流合作，並向國際展現新竹縣多元生活文化與地方魅力，新竹縣政府秘書長李安妤日前率縣府團隊及新竹縣文化基金會赴日本進行文化及城市交流訪問，並出席於東京舉辦的「d design travel HSINCHU」專書發表會。

竹縣府表示，專書將在日本主要書店、D&DEPARTMENT 店鋪與其國際通路販售，將成為日本旅客規劃新竹行程的重要參考資料，對提升新竹縣的國際觀光能見度有明顯助益。

竹縣府指出，此書由日本知名文化品牌 D&DEPARTMENT Project 製作，新竹縣文化基金會協助，是近年新竹縣最重要的國際文化出版成果之一。此次國際出版與發表會，象徵新竹縣正式被納入日本具影響力的地方旅遊專書系列，不僅大幅提升新竹縣於國際文化與設計圈的能見度，也有助吸引更多日本旅客認識新竹縣的景點、旅宿、工藝與美食，進一步帶動地方觀光與產業發展。同時，本次跨國合作亦為未來推動文化展演、設計交流與旅遊商品開發奠定長期合作基礎。

秘書長李安妤在專書發表會中表示，透過以「真實生活」為視角的專書呈現，新竹縣的文化特色與生活風格得以被更完整地看見，是新竹縣文化品牌邁向國際的重要里程碑，讓世界看見更多元且具魅力的新竹。而這樣的文化底蘊與產業能量，讓新竹始終保持在傳統與創新並行的獨特軌道。

此次透過神藤總編輯與編輯團隊的觀點，再次看見一個被重新詮釋、更加立體的新竹縣。書中所呈現的不僅有深厚的客家文化、細膩雋永的傳統八音，也有凝結土地精華、馳名國際的東方美人茶，這些元素交織成新竹縣最真實且迷人的文化光譜。

李安妤說，這本書不只是一本旅遊指南，更是一部凝聚歷史紋理、生活態度與文化精神的作品。它不必依循章節順序翻閱，每一頁都是城市靈魂的縮影，每一次翻開都能遇見新竹縣不同的風貌與故事。