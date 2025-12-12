D.O.不出席金宇彬婚禮！ 親曝感動原因：EXO是優先第一順位

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣演員金宇彬與女友申敏兒愛情長跑10年，終於宣布將於20日以非公開形式舉辦婚禮，不過金宇彬的好友D.O.原本將在婚禮上演唱祝歌，卻因撞期團體EXO活動將不出席婚禮。昨（11）日D.O.接受韓媒採訪時坦言：「工作很重要，婚禮當然也很重要，但老實說，如果要說哪個是優先，我認為是EXO優先。」消息一出引起大批粉絲熱議。

D.O.原本將在婚禮上演唱祝歌，卻因撞期團體EXO活動將不出席婚禮。（圖／＠____kimwoobin）

D.O.在20日當天因撞期團體EXO活動，將出席MMA頒獎典禮，因此只能缺席好友金宇彬的婚禮。D.O.在接受媒體訪問時表示，原本也約定好給他唱祝歌，他也認為自己是要唱祝歌的人，不過知道與工作撞期後他也坦言，「工作很重要，婚禮也非常重要，但如果要思考先後順序，我認為EXO是優先第一順位。」而金宇彬也能諒解他的決定，不過仍讓大批粉絲感到惋惜。

消息一出後，不少粉絲紛紛在社群平台上留言表示：「真的不打算準備一下 VCR 嗎？」、「雖然覺得他的選擇沒有錯 但知道這個事實還是很心碎」、「可以請光洙代唱呀，但會發生什麼事我就不知道了」、「還是D.O.做個人形立牌精神性參加一下？」

