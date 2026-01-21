D-Wave 宣布完成收購 Quantum Circuits 成全球首家雙平台量子計算公司

【緯來新聞網】全球量子計算系統、軟體與服務供應商 D-Wave 宣布，已正式完成對 Quantum Circuits 的收購案 。Quantum Circuits 專精於開發具備誤差修正能力的邏輯閘模型（gate-model）量子計算系統 。D-Wave 表示，此項收購旨在加速開發規模化且具備誤差修正能力的邏輯閘模型量子電腦，並與其現有的商用量子退火（annealing）系統形成互補 。這使 D-Wave 成為目前全球唯一雙平台量子計算公司，目標是應對客戶在不同運算問題上的需求 。

在現有技術方面，D-Wave 的 Advantage2™ 量子退火系統已投入商業應用，並在材料模擬問題上展現出優於傳統運算的效能 。而在邏輯閘模型技術研發上，Quantum Circuits 提供了「雙軌位元」（dual-rail qubits）技術 。該技術兼具超導位元的速度與離子阱及中性原子位元的保真度，能簡化量子誤差修正程序，這是達成商用邏輯閘模型量子計算的技術關鍵 。



D-Wave 執行長 Alan Baratz 表示，收購 Quantum Circuits 確立了公司在量子計算領域的地位 。透過同時提供量子退火與邏輯閘模型技術，將擴大其技術在商業、科學與政府領域的應用範圍 。現任 D-Wave 首席科學家 Rob Schoelkopf 進一步指出，D-Wave 在系統規模化與低溫控制方面的經驗，結合 Quantum Circuits 的硬體誤差修正技術，將在邏輯閘模型領域具備技術優勢，將為全球企業與科研機構提供更多元的運算工具，協助解決複雜的計算挑戰。

