Danielle發長篇手寫信！感謝粉絲支持 提成員「如第二個家人」

南韓人氣女團NewJeans與經紀公司ADOR爆發合約訴訟，由ADOR勝訴，成員Haerin、Hyein、Hanni決定回歸ADOR，Minji則在商談，唯獨Danielle被終止專屬合約，更糟公司揚言提告。對此，Danielle日前先是開直播與Bunnies(紛絲名)分享近況，今(16)日再發長篇手寫信真情告白成員及粉絲，並預告未來會用新的IＧ帳號慢慢分享一年來所看見、感受到與學到的事。

Danielle首先問候Bunnies，坦言放下過去不容易，但現在更想專注真正重要的事物，也感謝粉絲的陪伴與支持，感慨是粉絲的愛讓她失去勇氣時，擁有重新站起來的力量，也明白真正重要的事，告白Bunnies對自己來說是非常大的祝福；也提到，現在很多Bunnies可能感到困惑、充滿許多疑問，自己無法立刻說清楚，但有一件事可以確定地說，她的心所向之處從來沒有改變。

Danielle也提到成員Minji、Hanni、Haerin、Hyein，直呼是第二個家人，或許一起行動的時間錯開，但沒有任何事能把他們分開，那份羈絆是這世上獨一無二、無法被視為理所當然的存在。即使未來仍面對困難，也會彼此守護、繼續往前，那對自己來說是最重要的事。

Danielle也說，自己會繼續朝夢想前進、繼續做能讓她感受到幸福的事情，也向粉絲送上祝福，並透露會用開設新的IＧ帳號，慢慢分享這一年來所看見、感受到與學到的事，歡迎粉絲隨時來找她。

