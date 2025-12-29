Danielle被踢出「NewJeans」 ADOR宣布終止合約提告

NewJeans與ADOR合約糾紛事業停擺1年。翻攝njz_official IG



韓國人氣女團「NewJeans」因不滿「ADOR」老闆閔熙珍去年8月無預警遭母公司「HYBE娛樂」開除，同年11月宣布與「ADOR」解約，但法院判決「ADOR」勝訴，5成員在上訴期限前1天改口回歸，但Danielle今（12╱29）仍遭「ADOR」宣布終止專屬合約，並表示將對她家人提告。

Hyein、Haerin在上訴期限前1天改口回歸「ADOR」，Minji、Hanni、Danielle則透過律師宣布共進退，「ADOR」也表示會再與3人面談。

Danielle遭「ADOR」宣布終止專屬合約。翻攝njz_official IG

而「ADOR」今發聲明表示與Minji、Hanni、Danielle及其家屬進行了多次對話，Hanni決定尊重法院判決續留，而與Minji也持續討論中。唯獨Danielle，「已難以再作為NewJeans成員及ADOR旗下藝人合作，因此公司今通知解除專屬合約」。並將針對此次紛爭對Danielle家人及閔熙珍追究法律責任。

