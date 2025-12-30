Danielle被踢出NewJeans恐賠23億！粉絲團怒批房時爀 網友目擊：她退團當下在搬煤炭

Danielle昨遭公司解約被踢出所屬的NewJeans。翻攝IG@jinusean3000、IG@newjeans_official

韓國人氣女團NewJeans成員Danielle昨（29日）遭所屬ADOR宣布解約，除了NewJeans五人合體夢碎，還可能面臨韓元1080億（約新台幣23億元）的違約金！不過Danielle昨在被「退團」的當下，仍現身「煤炭送暖」志工活動，據一同在現場的網友表示，「她當時應該還不知道被解約一事！」

被解約當天在做志工

Danielle昨一大早仍去搬煤炭，當寒冬送暖志工。翻攝NAVER

分享Danielle昨參與志工活動的網友，昨在「NewJeans Gallery」發文「剛剛和Danielle一起參與煤炭搬運志工活動」，大讚Danielle是很可靠的隊友，「連續兩個小時非常賣力地搬運煤磚、來回奔走，是一名認真投入的志工。」

網友更分享Danielle在活動結束後，貼心分送餅乾、巧克力，連拍照、簽名的粉絲服務也都照單全收，大讚她私下完全沒有明星架子。透露回家看到Danielle的新聞也嚇一大跳，祝福地說：「Danielle真的人很好，身邊也一定有很多善良的人支持她，我會一直為你加油！」而Danielle除了昨天參與歌手Sean發起的「讓韓國溫度升高1度」的煤炭送暖活動，早在上週一 （22日）就已一同參與。

Danielle（左）上週一也與Sean一同做志工。翻攝IG@jinusean3000

Danielle扛著煤炭默默行善。翻攝IG@jinusean3000

Danielle遭踢出團！粉絲團炸鍋

昨ADOR宣布與Danielle解約後，也引爆官方粉絲團「Bunnies」的不滿，怒斥ADOR「刻意分化、毀了NewJeans的價值」。發聲明表示，「NewJeans全員已明確表達將以五人完整體回歸的意向，HYBE與ADOR卻僅針對其中一名成員單方面通知解約。此舉不僅是意圖強行拆解NewJeans五人完整體的粗暴行徑，更是對法院、當事人以及所有粉絲的公然欺瞞。」質問道，「ADOR代表李度炅當初向法院訴求將NewJeans帶回，難道就是為了把她們拆散嗎？」更直指這是ADOR母公司HYBE大家長房時爀的惡意作為。

粉絲難以看到NewJeans五人回歸。翻攝IG@newjeans_official

NewJeans與ADOR歷時348天的法律攻防一波多折，雙方的合約糾紛始於去年11月28日，當時NewJeans為力挺ADOR前代表閔熙珍，主張閔熙珍遭無故解職讓她們對公司「信任破裂」，單方面宣布將與ADOR解約並聲稱要獨立活動。

由於法院在10月底的判決，判定她們與ADOR之間的合約仍具效力。當時5名成員雖透露將上訴，上月12日卻趕在上訴期限截止日前大逆轉，先是Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）宣告回歸，約2個半小時後，Minji（玟池）、Hanni及Danielle也火速透過法律代理人發聲，表明重返ADOR的意願。

沒想到Danielle昨卻遭ADOR解約退團，更表明會針對NewJeans回歸延宕一事，向Danielle的一名家屬及閔熙珍追究法律責任。



