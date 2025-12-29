Danielle被踢出NewJeans...違約金估算超驚人！恐要吐出23億

NewJeans成員Danielle（右圖）遭公司開除，未來可能要支付天價賠償金。翻攝自IG@newjeans_official、@danielle.njz_



韓國人氣女團NewJeans合約糾紛鬧得沸沸揚揚，隨著官司落幕，成員陸續表態回歸，ADOR今（12/29）突宣布開除Danielle，並要對她家人提告。外界估算，Danielle可能賠償高達1080億韓元（約23億元台幣）的違約金，創下韓國偶像解約賠償的歷史新高。

Danielle遭開除一事，掀起韓網熱議，針對賠償金部分，曾有律師指出，依雙方簽訂的標準專屬合約，違約金計算方式為「前兩年平均月銷售額 × 合約剩餘期間」。

ADOR旗下僅有NewJeans一組藝人，去年（2024）銷售額 1111億韓元（約23.9億元新台幣），除以5名成員，每人每月約20億韓元（約4.3億元台幣），從NewJeans提出解約日到合約終止日共54個月，20億韓元 × 54個月等於1080億韓元（約23億元台幣）。

另也有人估算，賠償金可能約數百億韓元。也有網友指出，韓國法院會視狀況調整金額，若太高不合理會調減，有機會砍到20%，即4.6億元台幣。無論如何，實際情況都待法院做最後判定。

ADOR向韓媒《Xports News》表示，因案件已進入法律程序，不便對外說明細節，但強調藝人如果另行締結合約、進行獨立演藝活動，或有損害團體名譽的行為，皆屬違約。

Danielle是澳洲、韓國混血，當過兒童模特兒，15歲開始成為練習生，2年後出道。因擁有精緻五官、修長身材，Danielle也是時尚品牌的心頭好，手握Celine、OMEGA等代言，如今與經紀公司鬧翻，下一步備受外界關注。

