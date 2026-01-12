Danielle被退出NewJeans首發聲！ 丟7字預告今晚露面

Danielle被退出NewJeans後首發聲。（圖／翻攝自Instagram@newjeans_official）

南韓人氣女團NewJeans出道即巔峰，未料2024年間單方面宣布與經紀公司ADOR解約。日前法院裁定NewJeans敗訴，5名成員也陸續表態回歸ADOR的意願；不過ADOR近日突宣布，已與Danielle解除合約，並將對其提起訴訟，正式宣告NewJeans完整體回歸破滅。而昨（11）日有粉絲發現，Danielle疑似開通個人Instagram帳號，今（12）日官方證實其為本人，將首度於退團後開直播露面。

ADOR日前宣布成員Hyein（惠仁）、Haerin（諧潾）將會回歸公司活動；與Minji（玟池）、Hanni、Danielle及3成員的家人對話後，Hanni也回歸公司，Minji則持續與公司進行協商；另外，同步宣布與Danielle解除合約，並將對其家人提起訴訟，引起各界議論。

而事隔14天，有粉絲發現Danielle疑似開通帳號名為「dazzibelle」的Instagram帳號，其僅追蹤歌手Olivia Marsh，也就是Danielle的親姐姐。今日稍早Danielle發布一張照片，上面以英文寫著「for those who waited 12 Jan. 7pm」（獻給那些等待的人，1月12日晚上7點），證實她將在退團後首度露面。

與其同時，Danielle的法律代表律師事務所華宇律師事務所發聲表示，Danielle將於晚上7點（台灣時間晚上6點）舉行一場名為「Live Message」的直播，屆時她將透過個人社群媒體管道，與粉絲直接見面。

聲明指出，這場直播旨在Danielle為長久以來陪伴在身邊的粉絲們，親自傳達近況與心意的特別時刻，直播將透過她的個人YouTube頻道和Instagram帳號進行。不過Danielle方面也強調，這次直播純粹是為了親自與粉絲交流，分享她的近況、表達真摯情感，與任何訴訟事項無關。

消息曝光後，掀起各大社群網站熱議，粉絲們直喊、「真的是Danielle」、「不知道發生了什麼事，但希望妳過得很好 」、「我們非常想念妳」、「聊聊近況也好」。

事實上，前韓國娛樂記者李鎮浩也爆料，Danielle之所以被開除是因為她與家人背著NewJeans偷偷接下「原本所屬團體的代言」，並加碼透露：「Minji也很危險！」不過此傳聞目前未獲得官方證實。

