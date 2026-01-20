Danielle重新出道倒數？關鍵5線索曝光 早在「未能傳遞的信」就埋伏筆

NewJeans前成員Danielle遭ADOR終止合約後，馬上展開一連串行動，先是1月12日開設新IG帳號、淚灑直播間，引發許多網友同情，緊接著16日又公開一封去年11月就寫好的「未能傳遞的信」，再次讓粉絲動容。

殊不知在短短4天期間，Danielle還進行了捐款、開小紅書、吸引大批名人和名牌關注其IG帳號，種種跡象都令人聞到一股她即將重新出道的氣味，關鍵線索如下：

2個月前已寫信決心退團？

Danielle近期的種種行徑，也在粉絲間引爆極大討論，比如這封寫給「Bunnies」（NewJeans粉絲名）、標註為「未能傳遞的信」，儘管她說已把4個前隊友當成家人看待，沒有任何事物能將她們拆散，但整篇內容卻更像在告別NewJeans！

尤其那句「有一件事我可以確定，我的心從未改變，Minji、Hanni、Haerin和Hyein永遠是我的歸宿，是我的家人，無論我們的道路是緊密相伴，還是安靜並行，我們的聯結始終堅不可摧，它由愛、尊重和永存的回憶築成，我們會在彼此守護中繼續前行。」

點出了NewJeans已成回憶，雖然Danielle對成員們仍有感情，但未來事業已出現不同，然後她也在信件中說「會繼續追尋夢想，做能讓自己真正快樂的事」，更別提還寫到「要放下過去，開啟新篇章」了，似乎都透露一股退團的味道。

粉絲也注意到，信件最後落款的日期，居然寫著兩個月之前的「2025年11月12日」！

去年11月12日正是ADOR宣布Haerin、Hyein搶先回歸組合的時候，看來早在當時，Danielle便有離開NewJeans的意思，因此寫這封信透露自己無法歸隊，或許後來被其他原因拉住沒立即發布，才心不甘情不願與Minji、Hanni一起表示要重返ADOR。

只是Danielle大概萬萬沒料到，自己後來竟是以被ADOR開除的狀況下退團。

Danielle信件的最後落款是「2025年11月12日」。（翻攝dazzibelle IG）

網議為「再出發」捐款塑造好形象

雖然ADOR主張「Danielle存在違約行為」，並向Danielle及其母親和閔熙珍，索賠違約金與損害賠償金共計431億韓元，然而她卻像無所謂般，日前向社團法人「YANA」（You Are Not Alone）捐款3億200萬韓元。

這除了能夠再次提升Danielle的形象，也很符合她近期頻頻公開出席慈善活動或參與志工服務的模樣，一般輿論認為，這已經有效讓她在韓國國內的形象止損。

此外，捐款也給人一種Danielle並不認為訴訟會對她不利的感覺，至於她背後是否已有靠山幫她鋪排這一切，耐人尋味。

IG一天內獲各大品牌、名人追蹤

Danielle解約後新IG目前已衝破百萬追蹤，但更引人注意的是，許多國際時尚品牌的公關與明星音樂製作人，全都追蹤了Danielle的IG。

而且誇張的是，這些人或品牌猶如講好一般，在Danielle開了新帳號後，僅僅一天之內就全都關注了她，如此巧合和大陣仗，也讓網友傻眼表示：「有這麼多知名人脈，431億韓元違約金算什麼，分分鐘賺回來付清。」

包括Celine、Omega、YSL、Nike Korea、YSL Beaut、BAPE、Paolina Russo、Bottega Veneta、AMI Paris、Gentle Monster、Tamburins、ComplexCon等大品牌。

以及名人如日本藝術家村上隆、《Kpop 獵魔女團》音樂製作人Danny Jung、NewJeans〈Ditto〉製作人兼作曲者Ylva Dimberg、NewJeans服裝品牌COYSEIO的CEO「Seo Jisu」、〈Hype Boy〉〈Supernatural〉瑞典詞曲作家兼製作人Ylva Dimberg、美國饒舌歌手兼唱片製作人Tobi Lou、藝術家joojoo等等，令人咋舌。

眾多名牌和名人關注Danielle。（翻攝dazzibelle IG）

預告重新組團出道？

在眾多追蹤Danielle的專業人士中，YG旗下子公司「THE BLACK LABEL」相關人員特別引人注目，因為業界盛傳Danielle退出NewJeans後，很可能會與該公司簽約重新出道。

其中《Kpop 獵魔女團》音樂製作人Danny Jung，其實也是THE BLACK LABEL的創意總監，有他關注Danielle，讓這個傳聞熱度再加溫。

有趣的是，THE BLACK LABEL知名又很厲害的練習生Marquise，同樣出身THE BLACK LABEL女團izna的前成員尹智允，也同時追蹤了Danielle，有網友猜測她倆都是Danielle的潛在隊友，加深了Danielle可能重新組團的揣測。

再加上Danielle過去與YG理事Sean和THE BLACK LABEL藝人朴寶劍，經常一起慢跑，令人更加想入非非。

開通小紅書疑進軍中國市場

Danielle近日也在「小紅書」開設個人帳號，此舉令外界懷疑她可能還會進軍中國市場。

儘管該帳號目前尚未發布任何貼文，也只有Danielle的親姊姊、歌手Olivia Marsh追蹤該帳號，但在開設後不久，追蹤人數便突破3萬，引發高度關注。

同時間，中國最大的音樂流媒體「騰訊音樂」，也傳出計畫向THE BLACK LABEL投資500億韓元（約11億台幣）。

根據《thebell》報導，投資銀行業界透露，騰訊音樂和韓國知名遊戲開發商krafton，將各投資500億韓元給THE BLACK LABEL，有這些股東的支撐，Danielle倘若加盟THE BLACK LABEL，前景將更加看好。

Danielle的小紅書帳號。（翻攝dazzibelle IG、小紅書）

