Danielle離開NewJeans後首度發聲 直播數度哽咽：「這不是結束」

韓國人氣女團NewJeans與經紀公司ADOR在長達1年的訴訟後，去年底NewJeans正式透經紀公司宣布成員們將回歸團體，並準備展開新活動，不過成員之一的Danielle卻遭ADOR宣布解除專屬合約，成為唯一一位離開NewJeans的成員，令粉絲們感到不捨。Danielle昨（12）日在新開設的個人YouTube帳號上直播分享自己的近況，直播剛開始便湧入上萬粉絲，而Danielle也激動直呼：「要哭了」。

Danielle昨（12）日在新開設的個人YouTube帳號上直播分享自己的近況，直播剛開始便湧入上萬粉絲。（圖／翻攝@Cherishzyouu YT ）

NewJeans與ADOR自2024年開始爆發合約爭議，雙方糾纏長達1年，NewJeans成員終於在去年底宣布回歸團體，不過ADOR卻接著宣布：「就Danielle而言，經判斷難以繼續以NewJeans成員及ADOR旗下藝人的身分合作，已於今日正式通知解除專屬合約。」Danielle也因此必須面對高達431億韓元（約9.3億元台幣）的違約金，而她昨日也透過直播表示：「這不是結束，而是新的開始。」

Danielle在將近10分鐘的直播中數度哽咽，但仍然微笑著安慰粉絲們，她表示：「奮戰到最後一刻都是為了能和成員們在一起」。」她接著感性的說，過去的那些回憶，至今仍默默地在支撐著她，「在我心中永遠有一個屬於NewJeans的位子」，並強調這不是結束，僅僅只是開始，像是在預告著未來的新計畫。

不少粉絲看了直播後，紛紛留言表示：「她還是勇敢的，祝福她度過這次的低潮」、「真的希望他可以過得好好的」、「感覺好難受，好像看著她和另一些團員努力一齊反抗過，但最後剩她一人面對」、「我要心疼死了⋯⋯」、「這種垃圾公司離開也罷」、「希望妳好好的」。



