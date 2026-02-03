隨著三星新一代旗艦手機Galaxy S26系列發表的腳步逼近，關於處理器版本的配置也逐漸明朗。

韓版Galaxy S26數據現身Geekbench！確認搭載2nm製程Exynos 2600

繼日前美規Galaxy S26 (SM-S942U) 與Galaxy S26 Ultra (SM-S948U)被發現搭載Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器後，稍早一款型號為SM-S942N的韓版Galaxy S26也現身Geekbench資料庫。數據顯示，三星預計在韓國本土市場銷售的Galaxy S26將回歸使用自家Exynos 2600處理器，同時也意味Galaxy S26系列將在全球市場維持「雙處理器」的產品策略。

Exynos 2600：首款2nm GAA製程處理器

根據Geekbench 6的測試數據顯示，這款搭載Exynos 2600的Galaxy S26配置12GB記憶體與Android 16作業系統。

Exynos 2600 (型號S59965) 被視為三星晶圓代工 (Samsung Foundry) 的翻身之作，號稱是全球首款採用三星2nm GAA (Gate-All-Around)製程技術的行動處理器。其CPU採用10核心架構，包含Arm最新的C1-Ultra與C1-Pro核心。

三星官方宣稱，Exynos 2600的效能相較於前一代Exynos 2500提升39%。

在跑分成績方面：

• Galaxy S26 (Exynos 2600)：單核性能分數為3315

• Galaxy S26 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)：單核性能分數為3378

• Galaxy S25 (Snapdragon 8 Elite)：單核性能分數為3175

雖然目前僅有單核成績可供參考，且測試機可能仍為工程樣機，但可以看出Exynos 2600的單核效能已經非常接近Snapdragon 8 Elite Gen 5，兩者差距微乎其微，甚至性能明顯高於去年的Galaxy S25。

GPU升級RDNA 4架構？

除了CPU設計，Exynos 2600在圖形處理部分搭載新的Samsung Xclipse 960 GPU。雖然跑分數據中未透露架構細節，但外界普遍推測這顆GPU將基於AMD的RDNA 4顯示架構打造 (前代設計為RDNA 2 / RDNA 3混和)。

三星先前曾表示，新GPU的運算能力將翻倍，光線追蹤 (Ray Tracing) 效能更提升50%，試圖在遊戲體驗上扳回一城。

雙軌策略底定：美國市場採用Qualcomm處理器，韓國、歐洲市場恢復使用Exynos處理器？

從目前的曝光資訊來看，三星在Galaxy S26系列上將延續過往的雙處理器策略：

• 美國、中國市場：預計採用Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5。

• 韓國市場：確認採用三星Exynos 2600。

• 歐洲與其他市場：尚未有具體跑分流出，但依照慣例，極大機率也會採用Exynos 2600，而台灣市場則尚未確認會採用哪種處理器規格。

分析觀點

這次Exynos 2600的曝光具有兩個指標性意義。

首先是「2nm製程的良率驗證」。過去幾年三星在先進製程上走得跌跌撞撞，良率與能耗控制一度不如台積電。如果Exynos 2600能順利量產，並且用於主力旗艦機種上，代表三星的2nm GAA製程已經具備商業化能力，這對其晶圓代工業務將是一劑強心針。

其次是「與Qualcomm的距離」。從單核跑分來看，Exynos 2600這次真的追上來了。但消費者最關心的其實不是峰值效能 (Peak Performance)，而是「能耗比」 (Efficiency)與「散熱表現」。

過去Exynos版本機種常被詬病比較耗電或容易發熱，這次換上2nm製程後是否能打破這個魔咒，將是Galaxy S26上市後的實測重點。

而對於台灣消費者來說，雖然過去幾代都「幸運」採用Snapdragon處理器版本，但若Exynos 2600表現夠好，未來三星是否會調整亞太區的供貨策略，仍值得觀察。

