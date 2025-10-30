DAY JUICE｜把三日苗鎖進鮮級1號 2台斤蔬果隨手可得，限時優惠上市

（記者許皓庭／綜合報導）

延續華航商務艙最高規格，再次打造蔬果飲新高度

曾於 2021–2022 年成為華航商務艙指定飲品的台灣品牌 DAY JUICE果日飲，以高端冷壓工藝與真實配方聞名。品牌秉持「喝得到真蔬果的原始風味」理念，宣布推出全新產品——「鮮級1號 蘿蔔硫素冷壓蔬果鮮級飲」。這款新品以富含珍貴植化素「蘿蔔硫素（Sulforaphane）」的「三日苗」為核心，搭配造價上億的 HPP 超高壓殺菌技術（High Pressure Processing），以壓力取代高溫，高度保留蔬果營養、維生素與酵素。所有蔬果飲不加糖、不加水、不加香料與防腐劑，將蔬果最單純的力量，留給身體最真實的需要。

圖／DAY JUICE 提供

以超高壓殺菌技術，封存三日苗中的蘿蔔硫素

跟生澀的青草味說掰掰，蔬果飲也能散發柔順果香

「鮮級1號」以日本村上農園獨家授權種子，培育出三日苗。融合蘋果、奇異果、鳳梨、菠菜、芭樂、青花菜、羽衣甘藍與金橘八種蔬果精華。三日苗富含植化素蘿蔔硫素，更是近年備受研究關注的天然營養成分，以調理與平衡體質著稱。DAY JUICE 採用冷壓榨取與 HPP 超高壓殺菌技術，避免高溫破壞維生素等敏感營養素，保留蔬果的原色、原味與營養。每瓶使用約1.6至 2.6 台斤新鮮蔬果製成，營養份量實在。風味上以果香為主調，入口清爽順口，蔬菜氣息自然柔和，沒有一般蔬果汁常見的生澀青草味。

圖／DAY JUICE 提供

以科學監製封存蔬果營養，讓補給更安心

吞嚥不易、食慾不佳也能隨手輕鬆補充

DAY JUICE果日飲 不只是日常保養的選擇，更能在身體需要時快速補足營養。針對吞嚥不易、食慾不佳者，或是身體進入調整與修復期、容易出現營養流失的族群，全系列蔬果飲提供高效、安全、可輕鬆飲用的補給方式。品牌更以冷高壓榨取技術為核心，並確保不稀釋、不添加，讓每瓶約2台斤的新鮮蔬果，在科學把關下鎖住營養並全程低溫配送送達。相比傳統半手工慢磨機製作蔬果汁，不僅節省繁複的清洗與準備流程，更能確保全程於潔淨製程中封裝，兼顧效率與安全。品牌堅持以科學數據為標準檢驗每一道製程，讓營養補給更有效率，也更值得信賴。

圖／DAY JUICE 提供

限時優惠開跑，快來感受三日苗珍貴的蘿蔔硫素

全新「鮮級 1 號」承載 DAY JUICE 對真實營養的堅持，以科學與技術重新定義蔬果飲標準。從第一口起，就能感受自然能量的真實存在。六入組原價 960 元，限時優惠 860 元，活動至 11 月 30 日止，邀請每個重視健康的你親身體驗真蔬果的力量。

