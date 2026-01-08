DAY6十周年演唱會來了！3/7台北開唱「全場實名制」 1/16全面啟售

時隔一年再來台開唱！南韓人氣樂團DAY6迎接出道10周年，近來展開2026年全新巡演「DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE> 」，即將在3/7來台北，票價、搶票時間也一併公開，然而當天i-dle在台北大巨蛋同樣舉辦演唱會，不少人崩潰直呼「要怎麼選」！

主辦單位理想國今（8）天在粉專宣布，DAY6全新巡演即將來台，3/7週六在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）開唱，票價2980元、3380元、3980元、4380元、4980元以及6980元。1/15上午11點理想國會員搶先預售、1/16上午11點全面啟售；另外台灣大哥大、MyVideo會員1/16到1/19可獨享購票。

理想國表示，此次演唱會在拓元售票系統採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場，許多網友大讚「黃牛退散」。

DAY6去年1月才在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，當時搶先預購就火速秒殺完售，緊急宣布加場，而今年再返北到林口開唱，粉絲也直呼「終於等到了」、「感動到哭」；然而開唱當天強碰i-dle在大巨蛋舉辦演唱會，已有不少粉絲崩潰「我沒有分身術啊」、「不知道要怎麼選擇」！





