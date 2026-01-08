DAY6十週年台北站確定 CNBLUE同步加場3月迎樂團熱潮

3月樂團月，DAY6將在3月7日於林口體育館開唱，CNBLUE也同步宣步台北站加場。（左翻攝CNBLUE X，右Live Nation提供）

迎接成團10週年，DAY6正式宣布台北站確定，限定巡演《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>》3月7日登上林口體育館，而同樣掀起熱潮的CNBLUE也同步為台北站加場，3月樂團盛事連發。

由SUNGJIN、Young K、WONPIL、DOWOON組成的DAY6，去年自高陽體育場連唱兩場揭開巡演序幕，寫下韓國流行搖滾樂團首度站上該場館的紀錄，隨後走遍曼谷、胡志明市、香港、馬尼拉、吉隆坡等城市。台北場的公布，不僅象徵與My Day之間長久而深厚的情感連結，也被視為十週年旅程中格外重要的一站。

DAY6每回台灣演唱會都秒殺，這次也要測試歌迷的好手氣啦。（Live Nation提供）

本次巡演完整串聯第四張正規專輯《The DECADE》，以最純粹的樂團樣貌，回顧十年來的重要作品，同時帶來新作的現場首唱，從熱血搖滾到細膩抒情，層層堆疊情緒。對DAY6而言，這不只是一場演唱會，更是一封寫給歌迷的十週年情書，邀請大家一同見證下一個里程碑。1月15日上午11點Live Nation會員可獲搶先購票機會，即刻起，免費加入會員，詳情請至Live Nation網站1月16日上午11點，拓元售票系統實名制全面開賣。

CNBLUE新專輯《3LOGY》勢如破竹，3月6日加場將於1月24日開賣。（和協整合行銷提供）

另一方面，CNBLUE全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR‘3LOGY’》台北站在3月7日門票完售後，確定於3月6日於台北流行音樂中心加開一場。隨著新專輯《3LOGY》上架、團體活動全面回歸，CNBLUE也將以成熟搖滾氣場再度與BOICE相見，為台北站留下更完整而珍貴的回憶。門票將於1月24日上午10點透過年代售票系統開賣，票價分為新台幣 6880 元、5880 元、4880 元與 3880元4種。更多場次與售票詳情，請鎖定和協整合行銷官方社群專頁。

