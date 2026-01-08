DAY6十週年巡演台北站確定 門票下周開搶！

韓國樂團DAY6迎接成團十週年要來啦！他們將於3月7日帶著《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>》巡演，在林口體育館與粉絲相見。繼去年高雄演出獲得零負評好評，這次更直接升級至萬人場館，足見DAY6與台灣粉絲My Day之間深厚的情感連結。

DAY6由SUNGJIN、Young K、WONPIL及DOWOON四人組成，本次巡演去年已在韓國高陽體育場連續兩天開唱，創下「首支韓國流行搖滾樂團站上該場館」的輝煌紀錄。巡演隨後走遍亞洲多地，包括曼谷、胡志明市、香港、馬尼拉及吉隆坡，而台北站的加入，讓粉絲期待已久的重逢終於實現。DAY6也特別用中文向台灣粉絲喊話「你們最棒」，表達難以抑制的興奮之情。

本次《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>》巡演不僅是回顧十年音樂旅程的重要時刻，也結合去年發行的第四張正規專輯《The DECADE》，從音樂作品到巡演設計，完整呈現DAY6的音樂脈絡與成長進化。台北場將以樂團最純粹的樣貌登場，帶來經典作品回顧以及新專輯歌曲的現場首唱，從熱血搖滾到動人抒情，情緒層層堆疊，勢必讓全場粉絲沉浸其中。

對DAY6而言，這場巡演不只是一場演唱會，更是一封寫給My Day的十週年情書，與粉絲共同見證邁向下一個里程碑的重要時刻。購票資訊方面，1月15日上午11點Live Nation會員可優先搶票，1月16日上午11點則於拓元售票系統實名制全面開賣，粉絲可至www.livenation.com.tw了解更多詳情。

