DAY6成團10週年！中文告白了 驚喜宣布來台「3/7林口開唱」

記者林汝珊／台北報導

DAY6來台開唱。（圖／Live Nation提供）

搖滾天團 DAY6 宣布迎接成團 10 週年，繼去年於⾼雄零負評演出，重返開唱直接升級萬⼈體育館（ARENA）讓台北成為本次限定巡演中備受矚⽬的⼀站，⼀票難求的《DAY6 10th Anniversary Tour 》於 3 ⽉ 7 ⽇登上林⼝體育館與 My Day 相⾒。DAY6 也特別向⼤家喊話，⽤中⽂直呼「你們最棒」興奮之情難以⾔喻！

在樂壇有不可撼動地位的 DAY6 由四⼈組成 SUNGJIN、Young K、WONPIL、DOWOON，萬眾矚⽬的《DAY6 10th Anniversary Tour 》巡演於去年在指標性場館⾼陽體育場，連續⼆場揭開序幕，榮耀寫下新紀錄「⾸⽀韓國流⾏搖滾樂團，站上⾼陽體育場開唱」意義非凡。

廣告 廣告

巡演隨後橫跨亞洲多座城市，包括曼⾕、胡志明市、香港、⾺尼拉與吉隆坡，⽽台北場的宣布，讓樂迷引頸期盼的重逢終於成真。為紀念成團 10 週年，DAY6 推出限定巡演《DAY6 10th Anniversary Tour 》完整串聯⾃去年發⾏的第四張正規專輯《The DECADE》，從⾳樂作品到延伸⾄限定巡迴，形成清晰⽽完整的⾳樂脈絡，透過精⼼編排的曲⽬與舞台設計，⽤《DAY6 10th Anniversary Tour 》完整呈現 DAY6 ⼗年⾳樂歷程的累積與進化。

《DAY6 10th Anniversary Tour in TAIPEI》巡演將以「樂團最純粹的樣貌」真情呈現，回顧 DAY6 ⼗年來的重要作品，也帶來全新專輯《The DECADE》的現場⾸唱，從熱⾎搖滾到直擊⼈⼼的抒情段落，勢必讓全場情緒層層堆疊。對 DAY6⽽⾔，這不只是⼀場演唱會，⽽是⼀封寫給 My Day 的⼗週年情書，⼀同⾒證 DAY6 邁向下⼀個⾥程碑的全新時刻。

更多三立新聞網報導

金唱片來了！ALLDAY PROJECT搶頭香抵台 CORTIS來台時間曝光

李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動

金像獎影后「來台結婚」！楊貴媚一舉動超暖 余香凝感動狂謝

懷孕後一切變樣！林依晨新片爆婚姻危機「沉重到說不出話」真相曝光

