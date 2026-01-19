DAY6演唱會加場 3/7、3/8林口開唱！時間地點、VIPx福利、票價座位一次看
韓國流行搖滾天團DAY6迎接成團十週年，《DAY6 10th Anniversary Tour〈The DECADE〉》限定巡迴再加場，確定3/7、3/8一連兩天在林口體育館開唱！演唱會門票分兩階段販售，1/15開放Live Nation Taiwan優先購、1/16拓元售票系統全面開賣，同時也開放台灣大哥大／MyVideo 會員專區購票。這不僅是回顧DAY6十年音樂旅程的重要里程碑，更是一場獻給My Day（官方粉絲名）的十週年情書，象徵樂團與台灣歌迷之間深厚而長久的情感連結。DAY6演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。
DAY6演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/03/07（六）19:00
2026/03/08（日）19:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
DAY6演唱會｜售票時間
【Live Nation Taiwan 會員預售】
售票時間：2026/01/15（四）11:00～23:59
售票平台：Live Nation Taiwan（需從官網點擊按鈕跳轉至拓元購票頁）
小提醒：請先加入 Live Nation Taiwan 會員，並於購票時間前確認同步登入拓元會員。
【全面啟售】
售票時間：2026/01/16（五）11:00
售票平台：拓元售票
【台灣大哥大／MyVideo 會員專區】
售票時間：2026/01/16（五）11:00～2026/01/19（一）11:00
售票平台：拓元售票
注意事項：
每場單筆訂單限購2張，每個帳號最多2張，可支援行動裝置購票。
特區搖滾站區VIP，請依票面序號整隊入場
每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。
本場演出於演出前5日始開放取票。
購買前請注意，本節目每張票券外加系統服務費200元。
若需退票，僅能辦理整筆訂單退票，恕不受理單張票券退票，若僅申請部份退票，則一律視為整筆退票辦理。
DAY6演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6980 / $4980 / $4380 / $3980 / $3380 / $2980
座位圖：
DAY6演唱會｜限量VIP福利
福利內容：
－限量 VIP 票包含演前 Soundcheck
－優先進入搖滾區（僅適用於搖滾區票券）
－VIP 掛繩與吊牌一組
－VIP 簽名明信片
DAY6演唱會｜必聽歌單
《You Were Beautiful》
《Time of Our Life》
《Welcome to the Show》
《Zombie》
《Congratulations》
《Shoot Me》
《INSIDE OUT》
（影片來源：JYP Entertainment YouTube，若遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
● CNBLUE演唱會：3/6、3/7 台北流行音樂中心開唱
● i-dle演唱會：3/7 臺北大巨蛋開唱
● 2026高雄櫻花季：3/13~3/15一連三天登場
● TWICE演唱會：3/20、3/21、3/22 臺北大巨蛋開唱
● 2026大港開唱：3/21、3/22 高雄駁二特區登場
其他人也在看
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 13
愛雅懷孕被咒「祝流產一屍兩命」 為孩子怒提告：身為母親無法視若無睹
根據愛雅於社群平台公開的「受（處）理案件證明單」顯示，此案列為「一般刑案（妨害名譽（信用））」，報案時間為1月17日晚上11時47分。證明單內容指出，愛雅遭到不明人士公然侮辱與恐嚇，已進入司法程序調查。愛雅強調，此舉是為了保護自身及腹中孩子的安全與尊嚴，展現為母...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 14
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 46
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 115
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 35
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 1
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍14日逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 43
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 98
《哈利波特》「張秋」戲裡被哈利、西追喜歡她！戲外卻遭網暴20年！想學《天生一對》而出道！
改編自同名暢銷奇幻文學鉅著的《哈利波特》 （Harry Potter） 系列電影，捧紅了「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫、「妙麗」艾瑪華森等一干年輕新星，但對於片中飾演「張秋」的華裔英國女星梁佩詩（Katie Leung）而言，經驗可能並不總是像魔法般美好。她回憶：2005年年她被選為第四集《火盃的考驗》中主角哈利與西追（羅伯派汀森飾）的戀愛對象後，卻在網路上遭遇大量帶有種族歧視的霸凌與攻擊。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠造咖 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
梁小龍驟逝！晚間抖音突更新：原諒我不辭而別 生前遺言太催淚
香港男星梁小龍因演出電影《功夫》「火雲邪神」爆紅，但留下眾多經典作品的他，今被親友證實與世長辭，享年77歲，消息傳開後讓粉絲們相當不捨，不過梁小龍抖音帳號在今（18日）晚間無預警更新影片，似乎生前留下話語道別粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 11
《流星花園》男星合體趙露思 虞書欣粉絲火大開戰
《流星花園》男星合體趙露思 虞書欣粉絲火大開戰EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
「火雲邪神」梁小龍辭世！最後身影曝光...粉絲驚：9小時前還在發影片
資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息近日曝光後引發影迷高度關注。由於梁小龍的個人社群在死訊傳出前仍持續更新，甚至在消息曝光前約9小時（大約18日清晨6點），抖音帳號仍發布新影片，畫面中精神狀態看來不錯，突如其來的噩耗也讓不少網友直呼「難以置信」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1