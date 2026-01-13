DAY6十週年3/7林口開唱！1/15優先購、1/16拓元開賣！演唱會時間地點、售票時間、票價座位一次看
韓國流行搖滾天團DAY6迎接成團十週年，《DAY6 10th Anniversary Tour〈The DECADE〉》限定巡迴確定將於3/7在林口體育館開唱！演唱會門票分兩階段販售，1/15開放Live Nation Taiwan優先購、1/16拓元售票系統全面開賣，同時也開放台灣大哥大／MyVideo 會員專區購票。這不僅是回顧DAY6十年音樂旅程的重要里程碑，更是一場獻給My Day（官方粉絲名）的十週年情書，象徵樂團與台灣歌迷之間深厚而長久的情感連結。DAY6演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。
DAY6演唱會｜時間地點
演出日期：2026/03/07（六）19:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
DAY6演唱會｜售票時間
【Live Nation Taiwan 會員預售】
售票時間：2026/01/15（四）11:00～23:59
售票平台：Live Nation Taiwan（需從官網點擊按鈕跳轉至拓元購票頁）
小提醒：請先加入 Live Nation Taiwan 會員，並於購票時間前確認同步登入拓元會員。
【全面啟售】
售票時間：2026/01/16（五）11:00
售票平台：拓元售票
【台灣大哥大／MyVideo 會員專區】
售票時間：2026/01/16（五）11:00～2026/01/19（一）11:00
售票平台：拓元售票
注意事項：
每場單筆訂單限購2張，每個帳號最多2張，可支援行動裝置購票。
特區搖滾站區VIP，請依票面序號整隊入場
每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。
本場演出於演出前5日始開放取票。
購買前請注意，本節目每張票券外加系統服務費200元。
若需退票，僅能辦理整筆訂單退票，恕不受理單張票券退票，若僅申請部份退票，則一律視為整筆退票辦理。
DAY6演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6980 / $4980 / $4380 / $3980 / $3380 / $2980
座位圖：
DAY6演唱會｜限量VIP福利
福利內容：
－限量 VIP 票包含演前 Soundcheck
－優先進入搖滾區（僅適用於搖滾區票券）
－VIP 掛繩與吊牌一組
－VIP 簽名明信片
DAY6演唱會｜必聽歌單
《You Were Beautiful》
《Time of Our Life》
《Welcome to the Show》
《Zombie》
《Congratulations》
《Shoot Me》
《INSIDE OUT》
（影片來源：JYP Entertainment YouTube，若遭移除敬請見諒）
