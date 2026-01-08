DAY6 10週年演唱會台北場來了！ 3/7林口體育館嗨唱 售票日期出爐

【文／陳雪芮】由趙麗穎、黃曉明領銜主演的年代勵志大劇《大城小事》，自官宣以來便引發全網熱議，相關話題持續在社群平台延燒。隨著前導物料陸續曝光，作品關注度不斷攀升，騰訊視頻預約量已突破 500 萬人次，刷新平台待播劇紀錄。該劇不僅是趙麗穎繼《風吹半夏》後再度深耕年代劇的野心之作，更邀來影帝黃曉明強強聯手，共同重現1980年代溫州農民自籌資金、徒手建城的傳奇史詩。全劇打破年代劇的嚴肅刻板框架，以「輕喜劇」的新穎視角，細膩刻畫出基層幹部帶領鄉親逆風翻盤的熱血歲月，無疑成為2026年最受矚目的螢幕巨作。

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2