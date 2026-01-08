DAY6 10週年演唱會台北場來了！ 3/7林口體育館嗨唱 售票日期出爐
台北市 / 林彥廷 綜合報導
南韓人氣樂團「DAY6」迎來出道十週年，近期舉辦「DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE> in TAIPEI」巡迴演唱會，主辦方今（8）日正式公布台北場資訊，將於3月7日於林口體育館開唱。
主辦單位今日公布DAY6演唱會售票資訊，「Live Nation Taiwan會員預售」1/15 11AM – 11:59PM開售，「台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區」1/16 11AM –1/19 11AM開售，而「全面開賣」時間為1/16 11AM 於拓元售票全面開賣。
DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE> in TAIPEI 資訊
時間：2026/3/7(六)
地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
票價：NTD 6980 / 4980 / 4380 / 3980 / 3380 / 2980
關於限量VIP：包含演前Soundcheck、優先進入搖滾區 (僅適用於搖滾區票券)、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP簽名明信片，完整詳情請至拓元售票頁面
關於售票方式：於拓元售票系統採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場，完整詳情請至拓元售票頁面。
韓流行搖滾天團DAY6明年1/18降臨高雄！ My Day們嗨翻：終於等到！
人氣樂團DAY6出道10週年 首部音樂電影《6DAYS》8/22登台
韓國流行搖滾天團DAY6明年高雄嗨唱！ 11/14門票開搶 售票資訊一次看
