DAY6 10週年降臨林口 中文喊話台粉：你們最棒

DAY6十週年限定巡演公布台北站。（圖／ Live Nation Taiwan提供）

韓國樂團DAY6宣布迎接成團10週年，繼去年於高雄零負評演出，重返開唱直接升級萬人體育館（ARENA）讓台北成為本次限定巡演中備受矚目的一站，一票難求的《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>》於3月7日登上林口體育館與My Day（粉絲名）相見，能在眾多城市中被選為限定巡演站點之一，象徵了 DAY6 與台粉之間深厚而長久的情感連結，DAY6 也特別向大家喊話，用中文直呼「你們最棒」興奮之情難以言喻。

廣告 廣告

DAY6由四人組成SUNGJIN、Young K、WONPIL、DOWOON，萬眾矚目的《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>》巡演於去年在指標性場館高陽體育場，連續二場揭開序幕，榮耀寫下新紀錄「首支韓國流行搖滾樂團，站上高陽體育場開唱」意義非凡。

為紀念成團 10 週年，DAY6 推出限定巡演《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>》完整串聯自去年發行的第四張正規專輯《The DECADE》，從音樂作品到延伸至限定巡迴，形成清晰而完整的音樂脈絡，透過精心編排的曲目與舞台設計，用《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE> 》完整呈現 DAY6 十年音樂歷程的累積與進化。

《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE> in TAIPEI》巡演將以「樂團最純粹的樣貌」真情呈現，回顧 DAY6 十年來的重要作品，也帶來全新專輯《The DECADE》的現場首唱，從熱血搖滾到直擊人心的抒情段落，勢必讓全場情緒層層堆疊。對 DAY6 而言，這不只是一場演唱會，而是一封寫給 My Day 的十週年情書，一同見證DAY6邁向下一個里程碑的全新時刻。1月15日上午11點Live Nation會員可獲搶先購票機會，16日上午11點 拓元售票系統實名制全面開賣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

羊來了！50隻羊誤入超市「逗留20分鐘只逛收銀台」 網笑：不是在拍廣告

女子聽信治頭痛偏方「生吞魚膽」慘送ICU 醫揭真相：比砒霜還毒

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回