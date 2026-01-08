「DAY6」3月林口迎10周年 撂中文：你們最棒

「DAY6」10周年限定巡演有台北。Live Nation Taiwan提供



韓國搖滾天團「DAY6」迎接成團10周年，3月7日將在國立體育大學體育館（林口體育館）舉辦「The DECADE」巡迴演唱會，團員特別用中文喊話「MY DAY」（粉絲名稱）：「你們最棒！」

由隊長兼吉他手晟鎮、貝斯手Young K、鍵盤手元弼、鼓手度云組成的「DAY6」，為紀念成團10周年推出限定巡演「The DECADE」，完整串聯自去年發行的第4張正規專輯《The DECADE》，透過精心編排的曲目與舞台設計呈現 10年音樂歷程的累積與進化。

去年「The DECADE」巡演在高陽體育場連開2場揭開序幕，寫下「首支韓國流行搖滾樂團站上高陽體育場開唱」新紀錄，巡演隨後橫跨亞洲多座城市，包括曼谷、胡志明市、香港、馬尼拉與吉隆坡，而台北場更讓樂迷引頸期盼的重逢終於成真。

「The DECADE」巡演將以「樂團最純粹的樣貌」真情呈現，除回顧10年來的重要作品，也帶來新專輯《The DECADE》的現場首唱，對「DAY6」而言，這不只是一場演唱會，而是一封寫給「My Day」的10周年情書。Live Nation會員可於1月15日上午11點搶先購票，1月16日上午11點於拓元售票系統實名制全面開賣。

