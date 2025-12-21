DC宇宙新作《超少女》來了！《神力人》狂拍「英雄電影」

《超少女》明年上映。（圖／華納兄弟電影提供）

兩大超級英雄宇宙 DC 和漫威最近相繼公開了令粉絲期待已久的新作預告。DC 宇宙推出了超人系列的新作品《超少女》，講述超人堂姊卡拉佐艾爾的冒險故事，預告片中展現她擁有與超人相似的超能力，包括飛行、熱視線和超級聽力等。同時，漫威也不甘示弱，發布了全新超級英雄影集《神力人》的預告，描繪一群演員為爭取演出機會而努力的有趣故事，預計於明年 1 月在串流平台上線。

《超少女》明年上映。（圖／華納兄弟電影提供）

《超少女》在《超人》電影結尾彩蛋中亮相的角色，現在終於要有自己的獨立作品。預告透露，故事將圍繞著敵人逼近家園，迫使超少女與一位意想不到的同伴聯手合作，共同踏上一場跨越星際的復仇與正義冒險。預告中還暗示了劇情可能不會有溫馨結局的走向，讓粉絲對這部即將於明年上映的大銀幕作品充滿期待。

《神力人》講述好萊塢演員意外捲入超級英雄的世界獲得了超能力。（圖／Disney+提供）

而漫威的新作《神力人》則採取了不同的敘事角度，故事設定讓觀眾好奇誰是螢幕上的英雄，誰又是真正的神秘角色，許多觀眾看完預告後表示雖然劇情還不是很清楚，但已經感受到了作品的趣味性。這部作品將於明年 1 月在串流平台上架，預計將帶給觀眾全新的觀影體驗。隨著這兩部作品的推出，超級英雄迷們無論偏好哪個宇宙，都有新的作品可以期待。

