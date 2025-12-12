DC宇宙第2彈 《超少女》前導預告解答所有疑問

超人制服換人穿啦！這次是《超少女》卡拉佐艾爾正式在大銀幕上亮相。（華納兄弟提供）

話說Netflix打算併購華納兄弟的算盤之一，就是為了DC宇宙，因此當重啟的DC宇宙在今年《超人》（Superman）挾帶《超少女》（Supergirl）出場時，大家都頗好奇，究竟DC宇宙第2彈打算端出什麼好料。就讓監製、導演跟女主角一起解密。

身為DC影業的聯合執行長，也是電影監製的詹姆斯岡恩（James Gunn），提到主要是非常喜歡漫畫原著《Woman of Tomorrow》，所以接下這工作之前，還提到這本書對於「超少女」做出多麼有趣的詮釋，「她不是一個我們在大銀幕上見過、存在很長很長時間的角色。」

導演克雷格格里斯佩（Craig Gillespie）則說，頭一次與詹姆斯岡恩開會時，「他對我說，他們將要做的每一個DC專案，都像是屬於它自己的風格的漫畫小說，他真的希望我能夠打上自己的印記、我自己的詮釋。」詹姆斯也補充，他非常喜歡導演克雷格拍攝的《老娘叫譚雅》（I, Tonya），讓他覺得這次合作一定會志同道合。

當然超級英雄電影，需要演員來詮釋，這次《超少女》找來曾演出影集《龍族前傳》的米莉愛考克（Milly Alcock）擔綱主角，並且讓她在《超人》客串了一場戲。米莉說當時自己穿上「超少女」服裝，就拍了一個鏡頭，發現製片當場就哭了起來，「我當時反應是，『我的天啊，妳還好嗎？發生了什麼事？』她說，『我試圖拍這部電影已經有五年了。』」這讓米莉恍然大悟，原來有這麼多人投入心血，嘗試把《超少女》帶上大銀幕，而自己的責任是無比重大。

監製詹姆斯岡恩（左起）、女主角米莉愛考克與導演克雷格格里斯佩，一起受訪。（華納兄弟提供）

可是發現自己被選為DC宇宙的「超少女」，米莉愛考克說當下時詹姆斯岡恩，傳送一個新聞報導連結給她，當然那條新聞就是「找到『超少女』了！」，「所以這就是我發現自己試鏡成功的方式，沒有人打電話給我。當時我人在澳洲，因為我已經兩年沒回家了，然後我收到那條新聞報導。其實，在試鏡結束離開後，我有一種預感，『我會得到這個角色。』『這將改變我的人生。』的確如此，我只是非常興奮。」

在準備拍攝前，米莉愛考克把所有時間都拿來閱讀漫畫原著，「我想那有點等同於聖經一般，因為在我們講述的《超少女》版本當中，跟其他不太一樣。然後我做了很多特技訓練，保持良好的體態，因為我要做很多特技動作，我想這是我該做好的功課。」

關於這次《超少女》所呈現的特質，米莉愛考克分析，「她有不可思議的缺陷，也如此難以想像的寫實，這就是為何這個劇本如此傑出的理由。超級英雄在這裡是次要的，她就是一團亂，讓觀眾得以理解與同情她的處境。就演員來說，這是一個很吸引我的理由。」導演克雷格格里斯佩也說，自己過去拍的電影都是處理有缺陷的主角，「我想呈現的是同理心，到底是什麼驅動這些被排擠、被當成局外人的主角，就像劇本所描述的，她有很多心魔、很多包袱，而且電影一開始她處理不好。」

同時，導演克雷格也刻意不去看其他超級英雄電影，好讓《超少女》的動作場面可以擁有自己的風格，「動作中總是帶有情感成分。好比說，她情感上從何而來？她有多生氣、沮喪，或者她有多調皮。在這些場景中，對我來說就像是動作場面的一部分，所以我試著在每個場景中有所變化，讓角色的情感來決定攝影機該有多激進的方式運行。」

詹姆斯岡恩則說，有一場戲需要米莉愛考克跟8個人對打，「8個人都綁鋼絲用旋轉環吊著，然後在空中飛來飛去，她要在一分鐘內完成連續動作。」米莉說，這必須歸功於體能教練，讓她每天早上5點半開始、連續4個月的體能課程，「我現在還是保持這個習慣，我覺得很棒。」

最後，米莉愛考克解析，《超少女》之所以與眾不同，「她是反英雄。她不想要這個地位，她不想成為英雄，所以這部電影是關於她的叛逆面。我認為這就是電影對我來說很酷的事情之一，大多數女性主演的英雄電影，都非常像那種完美的狠角色，可是《超少女》不是那樣的。她是…她是不情願的。而且我不認為她一定想穿那件戰服、不一定想成為英雄。」這有點像是演員的工作，演員只是在鏡頭前扮演角色，卻不見得能做自己，但同時又得完成很多人的期待，「要知道，這很棒。」

