DC快充每度電12元！桃機二航廈擴建電動車充電樁 2月2日起收費啟用

因應電動車使用量逐年成長，桃園國際機場持續擴建相關充電設施。機場公司宣布，第二航廈P3及P4停車場新設電動汽車充電樁，將於2月2日起正式啟用，並同步實施充電收費服務，提供旅客更多元的停車與充電選擇。

桃園機場第二航廈P3、P4停車場充電車位，2月2日啟用收費。（圖／桃園國際機場官網）

為配合國家「2050淨零排放」政策並推動永續發展，桃園機場近年持續強化電動車充電環境。此次啟用的充電樁收費標準為AC慢充每度電8元、DC快充每度電12元，以因應不同車主的充電需求。

機場公司表示，第二航廈P3及P4停車場的電動車專用格位，已由原本4座擴增至45座，分布於P3平面層停車場，以及P4平面層與地下二層（B2）停車場。本次新設施共包含21席AC慢充格位及20席DC快充格位，並同步升級既有4座AC慢充設備。

響應淨零排放，桃園機場大幅擴增電動車充電樁。（圖／桃園國際機場官網）

隨著充電收費服務上線，桃園機場也導入智慧化操作機制，民眾可透過充電樁上的QR Code啟動充電、查詢充電狀態，並進行線上繳費，提升使用便利性。另配合停車場整建工程，第一航廈P1、P2停車場預計自3月起將逐步停用。

機場公司提醒，電動車充電專用車位僅供充電期間停放，駕駛人應依現場標示使用，充電完成後應儘速離場。若違規佔用充電格位，經舉發將依《停車場法》處新臺幣1,200元罰鍰。相關停車與充電資訊，可至桃園機場官網查詢。

