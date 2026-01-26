DC漫畫總裁分析美日漫差異：日漫「有結局」、種類不只有超級英雄
最近 DC 漫畫總裁兼首席創意總監 Jim Lee 造訪日本，在接受媒體「日經XTrend」專訪時，討論了美式漫畫與日本動漫之間的差異。Lee 作為曾一手打造漫威《X戰警》銷量神話、現今掌舵 DC 宇宙的美漫傳奇人物，他直接承認日本動漫目前在全球市場的強勢地位，從創作者的角度分析了兩者結構上的根本不同，認為這正是目前美漫需要學習的地方。
Lee 指出，美日漫畫最大的區別在於「連載方式」和「故事結局」。美式漫畫像是《蝙蝠俠》或《超人》，數十年來往往採用週期性的連載方式，由不同編劇和畫家輪替接手，為了保持品牌延續，角色很少會有真正的終局。相對的，日本漫畫通常由同一位作者主導，擁有明確的開頭、中段和結尾，角色會隨時間成長、變老甚至死亡。這種線性的敘事方式，能讓讀者陪著角色一起經歷完整的人生旅程，建立起更深厚的情感連結，這是美漫目前難以去複製的優勢。
除了敘事結構外，Lee 也從「世代文化」的角度分析了日本動漫的成功原因。他認為，每個世代的年輕人都渴望擁有屬於自己的文化符號，不願全盤接收上一輩的喜好。對於現代許多歐美青少年而言，傳統美漫超級英雄可能是「父母那一輩在看的東西」，已經缺少了新鮮感；反觀日本動漫題材多元且風格獨特，不像美漫只有「超級英雄」，有各式各樣的題材，成為年輕族群展現自我、區別世代差異的最好載體，這種渴望擁有「屬於自己世代產物」的心理需求，是推動日本動漫在西方市場迅速崛起的主要原因之一。
面對日本動漫的襲捲而來，Lee 認為不該視為單純的威脅，反而認為這為美漫樹立了一個明確的「目標」。他表示日本動漫的成功，證明了這種圖像小說與視覺敘事市場還是有非常龐大的潛力。目前為了應對閱讀習慣的改變，他也提到美漫正嘗試像 Webtoon 等垂直捲動閱讀的新方式。DC 漫畫未來會努力開發能吸引新世代共鳴的內容，吸取日漫在敘事上的優點，期許在全球市場上重新擦亮美漫的金字招牌。
