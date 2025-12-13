DC超級英雄宇宙《超少女》曝光！氪星祕密揭曉 「超狂能力」橫掃敵營

記者王培驊／台北報導

《超少女》首支預告曝光。（圖／華納兄弟提供）

備受影迷期待的 DC 宇宙全新作品《超少女》發布首支預告！由《龍族前傳》女星米莉愛考克飾演的「超少女」，在前導海報上戴著墨鏡、身披長袍，展現狂放不羈的率性魅力。預告更曝光她與一位謎樣少女穿梭在宛如異世界的外星廢土中，聯手向死敵復仇的精彩故事。實力成謎的「超少女」在這支預告中首度展現超狂能力，在她遭敵人環伺的危急時刻，竟手拿超長武器甩出 360 度大範圍攻擊，瞬間橫掃敵營、逆轉戰局。她也幽默開堂弟「超人」玩笑，稱他「總是只看每個人善良的一面」，自己則會「看見真相」，展現稱霸宇宙的驚人氣勢。

《超少女》首支預告曝光。（圖／華納兄弟提供）

其實早在今年《超人》電影結尾時，「超少女」就驚喜現身，整個人像是喝茫了一樣，搖搖晃晃地走進孤獨堡壘，受到愛犬氪普托的熱烈歡迎，讓影迷首次見到她與超人、超狗的親切互動，可說是《超人》上映後最受熱議的彩蛋。而在《超人》中吸粉無數的超狗「氪普托」，這次終於回歸真正的主人身邊，陪伴「超少女」在宇宙裡大展身手。預告中也意外揭露關於超人故鄉「氪星」的秘密：原來氪星竟在短短一天之內就遭到消滅，導致超人來到地球，而超少女則踏上一段驚險刺激又危機四伏的宇宙冒險。

以「超少女」為主角的全新電影，將由曾執導《老娘叫譚雅》、《時尚惡女：庫伊拉》的克雷格格里斯佩擔任導演，並由安娜諾蓋拉擔任編劇。新生代人氣演員米莉愛考克將一人分飾超少女／卡拉佐艾爾雙重角色。故事描述當一個出乎意料且殘酷無情的敵人逼近家園時，卡拉佐艾爾（也就是超少女）被迫與一位意想不到的同伴聯手合作，共同踏上一場跨越星際的復仇與正義冒險旅程。除了女主角米莉愛考克之外，堅強的演員陣容還包括馬提亞斯修奈爾、伊芙瑞德利、大衛克倫荷茲、艾蜜莉碧崔以及傑森摩莫亞。

《超少女》由 DC 工作室負責人彼得薩弗蘭與詹姆斯岡恩擔任製片，改編自傑瑞西格爾和喬舒斯特創作的 DC 漫畫經典角色。執行製片包括奈吉爾戈斯特洛、香黛兒農以及拉爾斯溫特。幕後工作團隊包括攝影指導羅伯哈迪、美術指導尼爾拉蒙特、剪接師塔蒂亞娜雷格、服裝設計師安娜薛普德、視覺特效總監傑佛瑞鮑曼，以及配樂師拉敏賈瓦帝。DC 宇宙最新作品《超少女》將於 2026 年 6 月在台上映

