Dcard男團圓夢出道！「挖海盆」樂當專屬網公 再拋重磅喜訊

記者徐珮華／台北報導

百萬YouTuber「Dcard Video」成員組成的男子唱跳團體「挖海盆」正式出道，今（22）日推出首支創作唱跳單曲〈One More 踹〉，6位成員主委（吳至晟）、梅伯、Rio、Andrew、Leo、Lucky化身粉絲心中的「專屬網公」，以全新面貌強勢進軍樂壇，掀起話題旋風。

Dcard男團「挖海盆」正式出道，推出新歌〈One More 踹〉。（圖／SIET提供）

挖海盆去年底接獲PlayStation邀請，成功通過3項遊戲考驗，就能獲得發行原創單曲的機會。梅柏坦言受邀當下以為經紀人在整他，直到計畫正式啟動才發現「來真的」；Leo也打趣形容這一切像是「麻雀變鳳凰」，很開心能展現出與過去截然不同的帥氣面貌；Rio和Andrew則不惜練習遊戲到深夜，挑戰成功那刻如釋重負，Rio更笑說：「不用一輩子跳Cover啦！」

「挖海盆」團長主委（左3）與梅伯（右1）共同打造新歌歌詞。（圖／SIET提供）

挖海盆私下的幽默基因也完全融入作品中，從取過的遊戲ID就能看出端倪。Leo曾取名「失戀鋼琴手」自詡文青路線，梅伯則是嘲諷感十足的「打爆你舅舅」。團長主委「太帥不是我的錯」充分展現自信搞笑人設，這次更與梅柏展現音樂才華，操刀歌詞創作，歌詞直白示愛「我是你的網公，帶你練功還不收費用」，讓「七味粉」（粉絲名）聽得臉紅心跳。

隨著首支唱跳作品的發布，挖海盆也期許2026年能有不同成長。主委許願未來有機會與韓團前輩們一起拍攝短影音挑戰，Rio與Leo則對後續表演舞台充滿期待，希望吸引更多廠商青睞，登上大型尾牙舞台。此外，挖海盆驚喜透露，目前已著手規劃實體粉絲見面會，邀請所有粉絲一同見證他們邁向更大舞台。

