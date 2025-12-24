即時中心／温芸萱報導

自張文隨機砍人事件後，網路接連出現恐嚇言論。新北一名劉姓男子日前在Dcard張貼「心情不好就想殺人」、「想打扮成小丑殺人」等文字，甚至影射模仿北捷公眾暴力案件。桃園市刑大網路巡邏發現後，報請新北地檢署指揮偵辦，拘提劉男到案。檢察官認定其涉犯恐嚇公眾等罪嫌重大，且有反覆實施之虞，為防危害擴大，向法院聲請羈押並獲准。

自北捷台北車站、中山站一帶發生張文投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機砍人事件後，網路上陸續出現涉及暴力、恐嚇的貼文，引發社會不安。新北市一名劉姓男子，近日在網路論壇Dcard公開發表多則文字，內容提及「心情不好就想殺人」、「想打扮成小丑殺人」，甚至影射要模仿北捷隨機攻擊案件，言論相當駭人。

桃園市刑大在執行網路巡邏時發現相關貼文，認為已有危害公眾安全之虞，隨即報請新北地檢署指揮偵辦，經檢察官核發拘票，警方將劉男拘提到案。檢察官複訊後認定，劉男涉犯刑法恐嚇公眾、恐嚇等罪，且犯罪嫌疑重大，又有反覆實施同類行為的可能，恐危及社會治安，遂向法院聲請羈押，法院裁定准予收押。

新北地檢署指出，日前已依高檢署指示，由檢察長責成重大刑案專組及機動專組檢察官，成立防範恐怖攻擊應變小組，並與各司法警察機關保持密切聯繫，即時掌握相關情資。針對涉及重大恐嚇、危害治安的案件，檢方將持續秉持從嚴、從速原則偵辦，全力守護民眾生命與公共安全。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／Dcard驚見「扮小丑殺人」言論！新北男下場曝

