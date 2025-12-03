DCSA發布「到港通知」 全球標準

根據英國航運相關網站表示，數位貨櫃航運協會（Digital Container Shipping Association, DCSA）正式發布「Arrival Notice 1.0.0標準」，以統一全球到港通知格式，並以通用API取代目前以PDF電子郵件分發的人工作業模式，期能降低錯誤，提升整體進口物流效率。

「到港通知」（Arrival Notice）為承運人發給收貨人、通知人或其代理的重要文件，確認貨物即將抵達指定港口或碼頭，是後續放貨與提領流程的關鍵起點。然而，全球航運業目前普遍採用PDF格式並以電子郵件傳送，不僅易有資訊不一致、遺漏更新與延誤等問題，也造成承運人高工時、收貨人需耗費大量人工處理，進而導致堆存費、滯箱費、滯期費爭議頻傳。

DCSA新標準將「到港通知」定義為可透過API進行系統對系統交換的結構化資料，並支援多語系及各國特定內容需求，同時維持一致且全球適用的資料模型。此舉將簡化介面整合、提升資訊準確性與即時性，並大幅降低人工重複作業，提高流程透明度。

DCSA碼頭到碼頭文件管理產品負責人Flavia Buso表示，到港通知是航運中最常使用的文件之一，但直到現在仍缺乏標準化數位格式。他們提供的方法能在兼顧在地需求同時，讓全球業界採用一致且自動化的方式發送通知，能立即提升效率。

新的到港通知標準並延伸DCSA在進口流程標準化布局，支持業界推動百分之百電子提單（eBL）數位化目標。DCSA標準主管IkerEchave強調，到港通知是進口放行流程標準化基礎。每項新標準都讓全球貿易數位基礎更強化，並讓航運業更接近碼頭到碼頭的自動化文件架構。

「Arrival Notice 1.0.0標準」目前已公開發布，並開放全球航運與物流業者採用。