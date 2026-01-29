DDoS懶人包｜帶你了解常見的DDoS攻擊手段與DDoS防禦策略！

DDoS是什麼？DDoS攻擊手法有哪些？想知道DDoS意思為何就看這篇！本文將為你解釋DDoS攻擊是什麼、常見DDoS攻擊手法、5大DDoS偵測方式及DDoS防範4步驟，並分享DDoS攻擊案例給你！

一、DDoS 是什麼？DDoS 與 DoS 有何差異？

（一）DDoS 攻擊是什麼？DDoS 意思說明

DDoS 全名是 Distributed Denial-of-service，中文稱為「分散式阻斷服務」，DDoS 是一種惡意的網路攻擊，原理是利用「大量的異常流量」讓目標伺服器或網站不堪負荷，從而阻止其他人與伺服器或網站連線。

舉例來說，DDoS 就像是一場突發且持久的強降雨，大量的水湧入排水系統中，但排水系統來不及宣洩，就會導致積水甚至淹水的狀況發生。

由於 DDoS 攻擊成本較低，而且攻擊前幾乎毫無徵兆，透過短時間、快速的大流量請求，便可以達到癱瘓系統、阻斷服務的目的，讓 DDoS 成為許多惡意攻擊者廣泛使用的攻擊手段之一。

根據統計，金融業、加密貨幣、遊戲業、電信業、網路通訊業等產業都是熱門的 DDoS 攻擊對象，攻擊者會透過 DDoS 方式癱瘓這些產業的服務，對企業造成重大的經濟損失與形象傷害。

（二）DoS 和 DDoS 有何區別？

DoS 全名是 Denial-of-service，中文稱為「阻斷服務攻擊」，它是 DDoS 的前身，原理和 DDoS 相同，都是利用大量的異常流量導致伺服器或網站無法正常運作，兩者的區別在於這些大量異常流量的「來源」。

DoS 的異常流量來源通常是單一源頭，也就是攻擊者會透過單一電腦向單一目標發動攻擊，而 DDoS 則會有 2 個或以上的異常流量來源，攻擊者會操縱多台設備發動攻擊，讓伺服器被多個源頭的垃圾流量淹沒，導致使用者無法正常連線。

由於 DDoS 從數個源頭同時發起攻擊，難以追查全部的流量來源，因此想完全阻斷這些垃圾流量比單純的 DoS 困難。

二、DDoS 攻擊方式有哪些？DDoS 攻擊會造成哪些影響？

（一）DDoS 影響層面有哪些？先認識開放式系統互聯模型（OSI）！

了解 DDoS 攻擊方式之前，要先帶大家認識由國際化標準組織（ISO）制定的網路連線架構標準，又稱為「開放式通訊系統互連參考模型」，英文是 Open System Interconnection Reference Model，簡稱 OSI 模型。

OSI 模型將伺服器到使用者之間的網路連線劃分為 7 個層次，面對不同層級，DDoS 的攻擊手法也會有所不同：

DDoS 主要多是針對 OSI 模型中的網路層（Layer 3）、傳輸層（Layer 4）、展示層（Layer 6）和應用層（Layer 7）進行攻擊，主要常見的攻擊類型為：消耗頻寬、伺服器過載無法正常處理使用者請求。

（二）常見的 DDoS 攻擊手法有哪些？

1. 針對網路層和傳輸層的基礎設施層攻擊（Layer 3／Layer 4）

針對 Layer 3／Layer 4 的攻擊方式，主要是透過傳送大量無效資料佔用頻寬，讓一般使用者無法正常使用網路，主要有以下 4 個常見攻擊方式：

淚滴攻擊（Teardrop Attack） 淚滴攻擊是利用 TCP 協定達到 DDoS 攻擊的一種手段，TCP 協定指的是當兩個不同裝置在傳輸資料時，一定要建立可靠的傳輸管道，確保傳輸的資料來源、目的地、傳輸過程資料未遭壞等，維護資料傳輸的完整性。 TCP 協定為了保證資料傳輸的完整性，因此會將資料切分為體積較小的封包，並讓封包排排站好、編上序號，一個接一個傳輸的資訊傳輸運作模式。 淚滴攻擊就是利用 TCP 協定會將資料排列整齊的特性，將封包排序打亂、重疊，造成封包損壞，而系統在接收毀損的封包時，就會因為重組封包發生錯誤，導致系統癱瘓。 簡單來說，淚滴攻擊就像是缺了碎片的拼圖，讓一幅拼圖無法被完整拼起。攻擊者發送毀損的封包，讓目標主機無法正確地重新組合數據包，使其耗盡資源，導致系統崩潰，讓正常使用者無法使用網路服務。

UDP 洪水攻擊（User Datagram Protocol Flood Attack） UDP 全名為「使用者資料包協定」，UDP 協定是一種較不可靠的傳輸方式，因為 UDP 封包傳輸時不會和特定使用者建立連線並檢查網路，伺服器會持續輸出各種 UPD 封包，使用者可以挑選有需要的接收，因此傳遞速度較快，目前被廣泛運用在影音平台、遊戲等大量且即時的資料傳輸中。 而 UDP 洪水攻擊則是利用協定中的漏洞，製造出大量的 UDP 封包，產生佔據系統頻寬的 DDoS 攻擊，讓使用者無法接收到或傳送有需要的 UDP 封包。 舉例來說，發動 UDP 攻擊的攻擊者，會從被控制的電腦或裝置發送大量數據包，這就像是雙 11 期間大量訂單湧入物流中心一樣。當數據包量多到伺服器無法負荷時，就會導致伺服器服務中斷，就像物流中心包裹過多導致運送延遲一樣。

ICMP 洪水攻擊（Internet Control Message Protocol Flood Attack）／Ping 洪水攻擊 ICMP 的全名是「網際網路控制訊息通訊協定」，ICMP 協定主要是用來偵測網路連線的錯誤和問題，當 2 個裝置間連線傳輸資料未成功時，提供連線的裝置就會回傳一條 ICMP 訊息，告訴 2 個裝置為何傳輸失敗。 而 ICMP 洪水攻擊，又稱為 Ping 洪水攻擊，攻擊者會偽造大量的 ICMP 訊息來佔領網路頻寬或伺服器資源，導致使用者無法連線或傳輸速度緩慢，進而影響使用者體驗。 舉例而言，ICMP 洪水攻擊就像連假突然湧現的車潮。平時網路的流量相對穩定，就像高速公路在非連假期間有穩定的車流量一樣。但當攻擊者發送大量 ICMP 訊息時，就會導致網路流量暴增，就像連假期間大量車輛湧上高速公路一樣，造成網路塞車，使正常使用者無法使用網路服務，就像連假期間塞車導致用路人無法順利通行一樣。

SYN 洪水攻擊（SYN Flood Attack） SYN 洪水攻擊是一種利用 TCP 傳輸控制協定漏洞的攻擊手法，攻擊者會透過 TCP 協定向伺服器傳送大量的連線請求，但卻不接受伺服器提出的連線邀請，不斷傳送連線請求直到伺服器資源耗盡為止，讓真正的使用者在向伺服器提出連線請求時無法獲得回應。 舉例而言，SYN 洪水攻擊就好比是忙線中的客服電話。當攻擊者向目標伺服器發送 大量的 SYN 請求時，就像大量顧客湧入客服中心一樣，佔用了所有客服人員的線路，導致正常客戶無法撥打電話，就像 SYN 洪水攻擊會導致正常使用者無法連線到伺服器一樣。

2. 針對展示層和應用程式層攻擊（Layer 6／Layer 7）

針對 Layer 6／Layer 7 的攻擊，主要是讓伺服器重複進行無效運算，進一步讓伺服器沒有空閒處理使者的需求，比 Layer 3／Layer 4 的攻擊方式更複雜，主要為以下 3 種常見攻擊方式：

DNS 放大攻擊（巨流量攻擊） DNS（Domain Name System）又稱為網域名稱系統，通常一個網站會建立在一台伺服器上，每台伺服器都有專屬「IP」，而網站會擁有一個「網址」，DNS 就是幫助電腦和網路識別「網址」對應到正確的「IP」。 DNS 放大攻擊是一種利用 DNS 協議漏洞的攻擊手法，攻擊者會偽造受害者 IP 向查詢 DNS 的伺服器傳送大量請求，讓伺服器解析這些請求後，把回應傳送到受害者的裝置上，讓受害者的系統或裝置被大量回應佔據頻寬與資源，導致癱瘓。 舉例而言，DNS 放大攻擊就像是惡意人士冒名受害者的身份，向餐廳下訂大量餐點後，留下受害者的聯絡資訊，餐廳備完餐點後，才發現並不是受害者訂的餐點。

CC 攻擊（Challenge Collapsar Attack）／分散式 HTTP 洪水攻擊（HTTP flood DDoS attack） CC 攻擊和分散式 HTTP 洪水攻擊的攻擊手法大致相同，攻擊者會大量向伺服器發送回應請求，造成伺服器來不及給予回應，耗盡主機 CPU 資源，達到服務停擺的目的。 主要差別在於 CC 攻擊通常發生網路應用程式（Web APP）上，例如網路銀行、電子信箱、電子商務平台等；分散式 HTTP 洪水攻擊則是發生在網站上，攻擊者通常會透過建立大量連線或提交大量網站表單來癱瘓網站。 舉例而言，不論 CC 攻擊還是分散式 HTTP 洪水攻擊， 兩者的攻擊原理就和搶演唱會門票相同，在同一時間內有許多人要進入票務網站搶票，就會造成網站頁面無法回應大家的請求，導致頁面出現 Loading 或者當機的狀況。

低速緩慢攻擊（Slow Attack） 低速緩慢攻擊是一種很難被監控偵測的 DDoS 攻擊手法，攻擊者會與伺服器建立起許多速度相當緩慢的連線，這些流量並不會立即佔用伺服器的網路頻寬或 CPU 資源，但由於連線速度非常緩慢，因此當所有緩慢連線同時向伺服器傳輸資料或發送請求時，就會讓伺服器的回應時間變長，最終用盡伺服器所有資源。 舉例而言，低速緩慢攻擊就像是有人到超商購買許多商品，卻希望每一件商品都分開結帳，進而導致店員需要花費更多的時間服務單一顧客，而無法顧及其他客人。

除了 DDoS,還有什麼種類的網路攻擊呢?

（三）DDoS 攻擊會帶來哪些威脅？

1. 伺服器或網站營運中斷 DDoS 攻擊會造成企業的伺服器癱瘓，讓企業無法為使用者提供服務，導致客戶服務及企業營運中斷，消費者可能會因此心生不滿，進而影響企業聲譽。

2. 財務損失 DDoS 攻擊會導致企業網站或服務中斷，使用者在企業被攻擊期間無法正常使用企業網站或服務，造成業務損失。此外，攻擊者還可能利用 DDoS 攻擊來勒索企業或組織，要求必須要支付贖金後才會停止攻擊。

3. 資安漏洞造成企業形象損失 在台灣，根據金融監督管理委員會制定的《上市上櫃公司資通安全管控指引》中，明文規定上市、上櫃或興櫃的大型企業若遭遇重大資安事件時，應即時公開說明，其中重大資安事件中包含 DDoS 攻擊造成企業無法證成營運或提供服務。

一但公開企業的資安漏洞，很有可能會造成消費者對企業或品牌的印象變差，若因為攻擊導致消費者的資料外洩，更可能會依據《個人資料保護法》面臨損害賠償的問題。

想知道更多安全防護方法嗎?

三、如何偵測 DDoS 攻擊？DDoS 防禦方式大公開！

（一）5 種偵測 DDoS 攻擊的方式

1. 建立流量監控與警報系統，並設置流量基準線 企業可以在伺服器設置監控系統來觀察網路流量，並在長期觀察網站與伺服器流量後，建立平均流量、歷史流量高峰的基準線，並留意高峰出現的時間是否有規律週期，藉此來確認伺服器流量是否在正常波動範圍之內。

若在非流量高峰的時間出現異常的大規模流量湧入伺服器中，監控系統就會向企業或系統管理員發出警報，提醒企業應儘速做出處理與反應。

2. 異常連線分析 企業也可以分析連線數據，例如當相同來源一直重複發送多次連線請求時，或者連線請求源自於不明的來源時，可能表示正在發生 DDoS 攻擊。

3. 封包分析 封包分析是將伺服器所接收到的傳輸資料逐一分析，若封包來源不明、有大量封包來自同一來源或者大量相同無意義的可疑封包正不斷往伺服器傳送，就有可能是 DDoS 攻擊的跡象。

透過封包分析可以提前過濾掉這些可疑封包，減少垃圾流量進入伺服器或佔用頻寬，幫助降低被伺服器攻擊的風險。

4. 過濾惡意 IP 地址 企業可利用各資安公司或組織所提供的 IP 黑名單，事先過濾已知的惡意 IP 地址，阻斷這些 IP 地址連線至伺服器，進而有效抵禦已知的攻擊者，降低接收垃圾流量的風險。

5. 使用第三方安全服務 企業也能尋求專業的第三方單位提供全面性的 DDoS 防禦服務，通常第三方單位會具備更先進的偵測與反應機制，能夠實時監控網路流量，並且建立 DDoS 防禦機制，提供使用者分流、過濾流量、流量清洗服務等。

騰雲運算在 Anti-DDoS 防禦領域深耕多年，擁有遍佈美國、日本、台灣、香港、新加坡等地的 3,000 多個自建節點，獲得超過 400 家亞洲客戶的高度肯定與信任。我們在全球部署的流量清洗中心，為企業提供高效、可靠的 DDoS / CC 攻擊防禦解決方案，確保客戶業務的穩定運行。

（二）建立 DDoS 防護機制與遭遇 DDoS 攻擊的防禦實務 4 步驟

STEP 1. 備用額外頻寬與伺服器 當伺服器遭受 DDoS 攻擊時，若企業的網路頻寬或伺服器資源不足以應付大量湧入的惡意流量，可能會導致服務中斷。

為避免這種情況發生，建議企業應事前準備備用的頻寬與伺服器資源，不論是面對突發狀況或遭受攻擊時，都能靈活調度這些備用資源，維持整體服務正常運作。

若無備用資源可供調度，當遇到惡意攻擊時，可能會造成服務中斷、使用者需要時卻無法使用等問題，進而影響企業形象與商譽。

STEP 2. 設置流量上限 企業如果擔心短時間內湧入大量流量造成頻寬或伺服器無法負荷，可以針對每個伺服器或應用程式設置流量上限。

當流量超過上限，系統就會自動將使用者引導到其他備用伺服器或啟動備用頻寬，來降低單一伺服器的負荷，避免服務中斷。

STEP 3. 安裝異常流量與連線監控工具 企業可以透過安裝異常流量與連線監控工具，監控伺服器流量和連線活動，當偵測到異常流量或連線時，就會對企業或系統管理員發出警報。

部分監控工具甚至提供主動防禦措施，當遇到 DDoS 攻擊時會主動開啟分流、清洗流量機制，縮短人工反應、處理及防護的時間，提供更即時、全面性的安全保護。

STEP 4. 過濾異常流量，將安全流量導回伺服器 當遭遇到 DDoS 攻擊時，最重要的措施就是避免異常流量進入伺服器並對其造成破壞，因此企業可以採取的方案之一是建置流量清洗中心

當企業遇到 DDoS 攻擊時，應先切換伺服器連線的路由方向，將疑似攻擊的網路流量導入「流量清洗中心」進行分析，清洗中心會過濾掉不明來源和異常流量，最終再將剩下的安全流量導回伺服器中，讓真正的使用者可以正常連線、使用服務。

騰雲運算攜手 NTT、SOFTBANK、PCCW 等國際大廠，不僅提供平時穩定的網路服務，更能在面對網路攻擊時，迅速抵禦 DDoS／CC 攻擊。透過全球佈署的流量清洗中心，更能做到 2 次流量清洗，為客戶提供全方位網路安全防護。

(三)DDoS 防禦策略該怎麼選？企業常見做法與建議

在面對日益複雜的 DDoS 攻擊手法時，企業應從自身規模、業務類型與服務特性出發，選擇合適的防禦策略。以下是三種常見的 DDoS 防禦架構，供企業評估使用：

1. 本地端設備（On-premise）防禦： 適合對內部網路有高度掌控需求的企業，例如金融或政府單位，但缺乏彈性，難以應對大規模流量。

2. 雲端防禦服務： 運用雲端平台進行流量清洗，具備高彈性與自動擴容能力，能即時抵禦大流量攻擊，是目前中大型企業的主流選擇。

3. CDN 結合 Anti-DDoS 解決方案： 將內容快取與防禦功能整合，能有效減少源站負載，同時在靠近用戶端的節點就地清洗攻擊流量，大幅降低延遲與風險。

建議：多數中小企業可優先考慮「CDN＋雲端清洗」的組合方案，兼顧加速與安全。若是遊戲、電商或高流量網站營運商，更應多留意防禦節點是否靠近使用者、能否針對台灣本地流量即時清洗。

騰雲運算的DDoS防禦優勢，擁有超過2,000個全球節點，並在台灣、日本、香港、美國等地佈署流量清洗中心，做到近源清洗、降低延遲與對源站的衝擊。

想了解更多防禦方案?請與我們聯繫,由專人協助您規劃適合的網路安全架構。

四、騰雲運算的 DDoS 攻擊防禦實例分享

自 2022 年烏俄戰爭爆發以來，雙方戰役一路延伸到網路之中，俄羅斯都不斷透過大量 DDoS 攻擊烏克蘭的政府網站、銀行系統、通訊設備和基礎設施等，透過短暫癱瘓製造恐慌，達到心理戰的目的。

回歸台灣面臨 DDoS 的狀況，根據美國資訊安全大廠 Fortinet 發布的《2023 下半年全球資安威脅報告》中指出，2023 年台灣面臨網路威脅的活動次數高達 4,000 億次，其中最大宗的攻擊手法就是阻斷服務。

不論是政府單位、民間企業都頻繁受到 DDoS 攻擊，該如何預防擊敵擋阻斷服務攻擊，讓損失降到最低，已經是目前各單位的重要網路安全防禦課題。

接下來要介紹的是騰雲運算的 DDoS 防禦案例，說明如何協助企業抵禦各種阻斷攻擊，維持不間斷、穩定的網路服務品質。

（一）大量 CC 攻擊混合 L4 DDoS

在騰雲運算幫助客戶抵禦 DDoS 攻擊眾多案例中，曾經成功抵擋大量 CC 攻擊及混合 L4 DDoS 攻擊。

這次攻擊中，攻擊者短時間內發起了超過 12 億次的請求，並且混合了 TCP、SYN、NTP 等大流量攻擊。

騰雲運算運用獨家的感知監控、智能調度技術，利用智能 DNS 將流量解析到 CDN，透過清洗中心分辨並過濾正常與攻擊流量，保護客戶的網路資源。

（二）超過 1 Tbps 的 L4 DDoS 攻擊

隨著全球 DDoS 攻擊頻率逐漸提升，攻擊規模也不斷擴大，每秒100～500 Gbps 的 L4 攻擊已經相當常見，網路上甚至有不少公開提供 DDoS 攻擊服務的 Stresser 或 Booter 廠商，透過虛擬貨幣交易即可購買到 DDoS 攻擊服務。

DDoS 攻擊往往來得迅猛且突如其來，讓人措手不及，騰雲運算便曾在凌晨時分，成功幫助客戶有效阻擋了高達 1 Tbps 的巨大流量攻擊，有效避開即將發生的重大損失危機。

（三）DDoS 攻擊不一定是洪水般的流量！小流量攻擊也能造成大麻煩

騰雲運算在協助客戶抵禦 DDoS 攻擊時，發現了一種小流量攻擊的案例。

在這個案例中，客戶的伺服器遭到攻擊者的連續攻擊，一個月下來攻擊流量不到 50 Gbps，乍看之下非常少，但攻擊者卻利用清洗系統的盲點，連續發動攻擊。

清洗系統啟動初期，並未完全過濾所有的惡意流量，根據分析的截圖顯示，這段時間未被過濾的流量約5Gbps，因此攻擊者精心設計了一個周期性攻擊模式：每隔60秒發動一次攻擊，隨後休息30秒，然後再次發起攻擊。這樣的策略使得每90秒就有5Gbps惡意流量繞過清洗系統。

這種攻擊方式對於一般企業和小型業者造成的威脅尤其嚴重，他們的頻寬可能只有1Gbps，若清洗系統漏洗的流量超過1Gbps就會造成斷線。這種攻擊方式對於頻寬有限的企業來說，會導致業務中斷和經濟損失。

一般大型服務商只能進行一次流量清洗，無法完全過濾這種惡意的小流量，而騰雲運算利用獨家技術突破了這種小流量清洗限制，達到二次甚至三次清洗的效果，有效幫助企業徹底過濾各種惡意流量，保護客戶源站的安全。

（四）掃段攻擊

在 2020 年時，臺灣二類電信業者遭受到一場大規模掃段攻擊，攻擊者事先蒐集所有二類電信業者的網段資訊，集中對其發動攻擊。

這一波攻擊規模十分驚人，共有 8,000 個 IP 位址遭到攻擊，每個 IP 位址每秒承受 10 Mbps 的流量，由於每秒流量過大，超過了清洗閥值，導致清洗機制無法發揮作用，25 Gbps 的龐大流量不僅塞爆頻寬，也造成了交換器 CPU 的過載。

這一波強烈攻擊的來源皆為台灣境內的 DVR（視訊監控錄影主機），DVR 是隨處可見的一種監控安防設備，但許多 DVR 或 IP 攝影機的韌體存在漏洞，導致裝置容易遭到入侵，再加上使用者疏於更新韌體，使得 DVR 成為攻擊者手中的肉雞，被用來發動大規模攻擊。

（五）2,000 萬次連接請求的 CC 攻擊

這個案例是騰雲運算遇過最大量的CC攻擊，攻擊連接數超過 2,000 萬，每秒請求次數（Requests Per Second，簡稱 RPS）的峰值高達 5,000 萬。

從圖中可以看出，在攻擊高峰時，騰雲運算的全球流量清洗中心面對如此龐大的惡意流量，系統仍然保持穩定和有效運作，確保客戶的服務能夠持續運行而不會中斷。

（六）網路攻擊花招百出！QQ 號、髒話、Emoji 樣樣來？

有些攻擊者的手法會在封包中放入自己的QQ號碼，希望受害者能加他們為好友，以便進一步溝通。儘管這種攻擊手法看起來很粗糙，但仍有一些人會上當受騙。

另外，也有攻擊者會在封包中填滿髒話字串，或是將 user-agent 字段改成 emoji 圖案。這些攻擊手法雖然看似幼稚，但實際上也有一定的效果。畢竟，如果一個封包中出現了明顯的QQ號碼或髒話，很容易引起受害者的警覺。

不過這種攻擊相對而言非常容易發覺，因此對於網路安全人員來說，反而是最容易防禦的類型。

五、騰雲運算為您提供最專業的 DDoS 攻擊解決方法！

擔心網站或伺服器被 DDoS 攻擊嗎？不知道被 DDoS 怎麼辦嗎？或者想建立一套完善的 DDoS 防禦系統與監測工具嗎？

騰雲運算深耕 Anti-DDoS 防禦多年，擁有超過 2,000 個節點，覆蓋美國、日本、台灣、香港、新加坡等地，為超過 200 家亞洲客戶提供高效、可靠的 DDoS／CC 攻擊防禦解決方案，深獲客戶肯定與信任。

騰雲運算與 NTT、SOFTBANK、PCCW 等國際大廠攜手合作，除提供平時穩定的網路服務外，更能於面對網路攻擊時，迅速抵禦 DDoS／CC 攻擊。透過全球佈署的流量清洗中心，更進一步提供二次或三次流量清洗服務，為客戶提供全方位的網路安全防護。

騰雲運算的 DDoS 防禦解決方案具備以下優勢：

全方位監控與支援：騰雲運算的 DDoS 雲端防禦服務提供 7 天 24 小時提供全方位技術監控與支援，幫您監控網站流量，並在遭受攻擊時即時做出反應。

智能檢測機制：騰雲運算獨家「感知監控，智能調度」技術能有效辨識、過濾正常流量與惡意攻擊流量，根據網路封包的特徵質，提前偵測異常或不明來源的流量，自動過濾並阻斷連線，提供企業高效且可靠的 DDoS 防禦服務。

有效防禦各種類型 DDoS／CC 攻擊：騰雲運算擁有專業的研發團隊，專注 Anti-DDoS／CDN 技術研發以及提升服務品質，滿足不同企業的需求，成功協助亞洲超過 200 多家企業防禦各種類型的 DDoS／CC 攻擊，受到一致的肯定與信任。

隨著網路攻擊手法日益複雜，DDoS／CC 攻擊也越來越頻繁。騰雲運算的 DDoS／CC 防禦服務涵蓋了多種方案，可以滿足不同企業的需求。我們還提供 7 × 24 小時的專業技術支援，幫助企業快速解決突發狀況，打造堅固的網路安全防護網。

