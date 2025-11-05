DDR4、SSD雙漲！研華Q3毛利受衝擊漲價因應

▲記憶體DDR4、SSD固態硬碟雙漲，研華今（5）日指出，衝擊第三季毛利率。（圖╱研華提供）

[NOWnews今日新聞] 記憶體DDR4缺貨、漲價仍在延續，且SSD固態硬碟也齊漲，研華今（5）日指出，使得第三季毛利率38.9%，低於財測區間，缺貨、漲價對毛利率都有衝擊，公司已於10月開始漲價因應，可能第四季會稍微吃虧，預估2026年第一季應可逐步改善。

研華第三季營收177.74億元，季減0.35%、年增18.89%，毛利率38.87%，季減1.12個百分點、年減2.43個百分點，營益率15.24%，季減2.27個百分點、年減1.16個百分點。

廣告 廣告

第三季業外收益回正，帶動稅後純益為27.66億元，季增39.06%、年增22.5%，每股純益3.2元，為近九季新高。累計前三季EPS為8.67元。

其中研華第3季單季毛利率38.9%，低於財務預測的39%至41%區間，研華指出，光是SSD跟DDR4售價上漲，就侵蝕約1個百分點毛利率表現。展望第四季，公司預估若零件價格再上漲，影響毛利率幅度會遠大於第三季。

研華表示，由於供應吃緊，目前已經從上半年就提高採購量，以滿足客戶需求跟市場趨勢，但無奈過去幾個月需求急遽增加，超過預期，導致現在供貨仍處於緊繃，由於供應商採配貨策略，為確保原料供應及準時交貨兩目標，成本因而增加。

研華也於10月反應成本宣布漲價，並通知客戶群，其中主機板等級產品售價上漲4%，系統級產品售價調漲8%，該全球性漲價策略預估將在2026年第一季新訂單反應，不過長期專案仍在與客戶協調漲價幅度。

另外，AI領域方面，研華第二季邊緣AI營收佔比16%。公司也透露，機器人部門今年新成立後，手上設計專案價值超過2億元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

研華結盟高通旗下公司Edge Impulse 推動邊緣AI快速開發

雙強聯手！研華助力臻鼎打造AI智能園區 推PCB製造數位、智慧化

研華成機器人大腦Jetson Thor夥伴 董座劉克振看好未來貢獻營收