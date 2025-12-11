DDR5現貨價小跌 市調：明年第1季合約價仍看漲

美股在公債殖利率走揚、投資人靜待本周聯準會（Fed）利率決策的觀望氣氛下，三大指數漲多拉回。道瓊工業指數下跌0.45%，那斯達克指數下跌0.14%，標普500指數下跌0.35%；不過受市場預期H200有望解禁出口中國等利多激勵，輝達股價走揚，帶動費城半導體指數上漲1.1%，創歷史收盤新高。 個股方面，谷歌因美國法院裁定未來與裝置商合作須「每年重談預設搜尋與AI服務」，股價壓回逾2%，網通IC設計大廠Marvell遭降評重挫近7%，博通則上漲近3%，台積電ADR同步收漲，反映市場對半導體供應鏈仍具信心。 亞股今日漲跌互見，日股上漲0.14%，韓股小跌，港股拉回整理，上證指數同樣走弱，整體區域市場多在FOMC會議前觀望。 台股今（9）日在台積電(2330)缺乏上攻帶動下，高檔震盪拉回，加權指數終場下跌121.18點、收28,182.60點，成交金額5,101.13億元。權值三王中僅鴻海(2317)走揚，收在235元，台積電(2330)與聯發科(2454)小跌收黑，壓抑大盤表現；盤面資金則明顯湧向矽光子與記憶體族群，華邦電(2344)盤中衝上71.6元改寫新高，終場站穩高檔並爆出逾59萬張巨量榮登成交王，光通訊廠波若威(3163)鎖住漲停創掛牌新高，穩懋(3105)、穎崴(6515)、華星光(4979)、旺矽(6223)、弘塑(3131)等個股輪流表態，成為指數回檔中仍維持火熱人氣的多頭主軸。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 22