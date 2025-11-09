金馬62七項大獎入圍！《深度安靜》張孝全、林依晨問鼎帝后有望！

【文 / 雀雀】張孝全、林依晨主演的電影《深度安靜》今年獲得第62屆金馬獎七項大獎入圍，監製瞿友寧和導演沈可尚，與演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲踏上金馬星光舞台，受訪監製瞿友寧感性讚自己一路拍到大的林依晨「是歸零演出，非常令人驚豔」！且張孝全也已經率先在平遙第九屆平遙國際電影展戴上影帝桂冠，兩人問鼎金馬62帝后有望。

最佳女主角入圍的有方郁婷（大濛）、劉若英（我們意外的勇氣）、林依晨（深度安靜）、高伊玲（我家的事）、范冰冰（地母）。（圖／金馬執行委員會）

張孝全透露自己非常喜愛《深度安靜》的劇本，他與導演沈可尚的合作過程，有著很像「三幕劇」的各種起承轉合交流，一開始，進到劇組的張孝全躍躍欲試、準備燃燒，想不到沈可尚是個慢熱的人，兩人的工作節奏磨合過程，讓張孝全體驗到與過往表演經驗全然不同的步調：「我常常想說為什麼導演要我等？結果他在讓我安靜下來的過程中，我才慢慢感受到電影裡面的角色。」對於沈可尚的細火慢熬拍戲功力印象深刻！

最佳男主角入圍的有許瑞奇（好孩子）、柯煒林（大濛）、張孝全（深度安靜）、張震（幸福之路）、藍葦華（我家的事）。（圖／金馬執行委員會）

導演沈可尚在影壇工作超過20年，以往都是拍攝紀錄片居多，首次執導劇情長片《深度安靜》，順利入圍本屆金馬獎最佳新導演，問他這次拍攝最困難的部分，他表示：「我始終很關心家庭關係，最困難的是當我決定把《深度安靜》拍成劇情片，因為他原本應該是紀錄片題材。」

《深度安靜》林依晨（左）與張孝全第四度合作、首度扮演夫妻，對戲火花十足。（圖／風起娛樂提供）

而憑《深度安靜》入圍金馬獎最佳攝影的陳大璞，形容沈可尚現場不太會講攝影拍的好或不好，給予團隊很大的創作空間，合作起來很舒服，沈可尚解釋：「之前我是拍紀錄片比較多，有種觀望者的感覺，這次有特別拿捏攝影機要用什麼距離拍，我就跟攝影師說，感覺像是有1個人、1個小幽靈在旁邊看，也因為整部片都是手持拍攝，幸好大璞都有在鍛練。」陳大璞則透露，在一場遺族互助會的戲裡，因為大家都聊很久，一度讓他手差點 hold 不住！

《深度安靜》即將在 2026 年初上映。

《深度安靜》張孝全飾演外表堅毅、內心糾結的丈夫「諭明」，展現極致壓抑的精湛演技。（圖／風起娛樂提供）

