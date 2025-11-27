DeepMind 長篇紀錄片上架，從 AlphaGo 戰勝棋王到 AlphaFold 破解生命密碼

Yahoo Tech

Eric Chan
Eric Chan
這不僅僅是一間科技公司的故事，而是一場關於人類智慧極限的探索。DeepMind 的創辦人 Demis Hassabis 曾說過：「我的畢生目標是解決通用人工智能（AGI），然後利用 AI 作為終極工具，去解決世界上所有最複雜的科學問題。」這句話，概括了 DeepMind 從教電腦打機，到破解生物學 50 年難題的傳奇旅程。

DeepMind 長篇紀錄片《The Thinking Game

一群夢想家的「曼哈頓計劃」

DeepMind 的故事始於倫敦。Demis Hassabis 與 Shane Legg 等人創立這家公司時，學術界對「人工智能」一詞仍避之則吉。他們的目標宏大得近乎瘋狂：創造一個能像人類一樣學習任何事物的通用系統。

即使面對投資者 Peter Thiel，Demis 仍堅持將總部設在倫敦而非矽谷，因為他看重劍橋、牛津的神經科學與人才底蘊，並希望建立一個專注於長遠研究而非短期產品的環境。這群科學家秘密地集結，猶如 AI 界的「曼哈頓計劃」，誓要解開智慧的奧秘。

從 Atari 到 AlphaGo 的「史普尼克時刻」

為了訓練 AI，DeepMind 選擇了遊戲作為測試場。

Atari 遊戲： 他們開發的 DQN 系統在沒有任何預設規則下，僅透過像素輸入和分數獎勵（Reinforcement Learning），自學玩通了數十款 Atari 遊戲，甚至在《Breakout》中發掘出「打通隧道」的必勝策略。

AlphaGo 的震撼： 2016 年，AlphaGo 對戰韓國傳奇棋手 Lee Sedol。第 37 手那個人類無法理解的「天外飛仙」，標誌著 AI 展現了創造力。這場勝利不僅震驚世界，更被視為中國的「史普尼克時刻（Sputnik moment）」，引發了全球 AI 軍備競賽。

AlphaZero 與 AlphaStar： 隨後，AlphaZero 摒棄人類棋譜，從零自學稱霸棋壇；AlphaStar 則在《StarCraft II》這種資訊不完全的即時戰略遊戲中擊敗職業選手，證明了 AI 處理複雜決策的能力。

AlphaFold 改寫生物學歷史

遊戲只是跳板，科學才是終點。Demis 自劍橋時期便對「蛋白質折疊問題（Protein Folding Problem）」著迷——如果能預測蛋白質的 3D 結構，將能解鎖藥物開發與疾病治療的關鍵。

滑鐵盧與重生： 在 CASP13 比賽中，DeepMind 雖然領先但未達完美。團隊一度陷入自我懷疑，甚至重寫了整個演算法，引入生物學知識與物理限制。

CASP14 的勝利： 2020 年，AlphaFold 2 橫空出世，其預測準確度達到了實驗室水平，困擾生物學界 50 年的難題宣告被 AI 破解。

饋贈人類： DeepMind 沒有將此技術私有化，而是選擇公開超過 2 億種蛋白質結構預測圖，這被 Eric Schmidt 形容為「給予全人類的禮物」。

未來與隱憂：AGI 的雙面刃

隨著 AI 能力逼近 AGI（通用人工智能），DeepMind 的科學家們也表達了深切的擔憂。從軍事應用到假新聞泛濫，強大的技術若缺乏監管，後果不堪設想。Demis Hassabis 強調，我們必須在開發技術的同時，謹慎思考其倫理與道德邊界。

正如紀錄片最後 AI 對名畫《創造亞當》的解讀：「這幅畫提醒我們，我們彼此相連，且是某個更宏大存在的一部分。」AI 的未來，繫於人類如何運用這股力量。

DeepMind

The Thinking Game | Full documentary | Tribeca Film Festival official selection

