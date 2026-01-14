DeepSeek憑「一優勢」搶佔AI市場！微軟總裁認了：美國企業市占率受威脅

在美國科技圍堵的背景下，中國正全力衝刺科技主導地位，微軟總裁史密斯（Brad Smith）則警告，中國AI新創公司DeepSeek憑藉開源模式與低成本優勢，正迅速滲透非洲及受美方限制的地區，這不僅威脅美國企業的市場佔有率，也可能引發全球「人工智慧鴻溝」。

《金融時報》引述史密斯說法指出，與去年相比，中國不僅擁有更多具競爭力的開源模型，還有國家補貼作為後盾，使其能以遠低於美國企業的價格迅速搶占市場。

微軟最新研究顯示，DeepSeek於一年前推出的R1大型語言模型，由於門檻低、使用成本便宜，加速了人工智慧在全球的擴散，尤其是在非洲等全球南方國家，這也讓中國在開源AI模型領域超越美國。相較之下，OpenAI、Google與Anthropic等美國公司仍以封閉模式為主，主要透過訂閱或企業合作獲利。

根據微軟的產品使用數據，DeepSeek在非洲國家衣索比亞的AI市占率約18%、辛巴威約17%，尤其在受美國科技產品限制的國家，其優勢更為明顯，包括白俄羅斯市占56%、古巴49%、俄羅斯43%。

針對非洲市場的困境，史密斯建議，國際開發銀行與相關金融單位應投入更多資源，協助當地建設硬體設施並緩解電費壓力。他表示，如果僅依靠私人企業資金，很難與背後有政府撐腰的對手競爭，唯有透過多方協作，才能在這些關鍵市場站穩腳步。

