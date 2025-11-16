DeepSeek攻占非洲、拉美 但美、歐多國下架或禁用

多國要求DeepSeek禁用或下架，以免向北京提供敏感用戶資訊。美國五角大廈已阻擋該部存取DeepSeek，國會兩院和商務部阻止人員在政府設備使用，至少十七州制定某種形式政府禁令。不過，DeepSeek在非洲和拉丁美洲取得巨大成功，成為區域人工智慧發展跳板，以及中國在兩地鞏固經濟和政治影響力的地緣政治工具。

此外，南韓二月就顧及安全，將DeepSeek從各應用程式商店下架；捷克、澳洲禁止所有政府設備使用；義大利資料保護監管機構出於隱私考量，在全國封鎖。德國今夏也要求谷歌和蘋果公司將該程式從各自應用程式商店下架。愛爾蘭、荷蘭、法國、克羅埃西亞、賽普勒斯、盧森堡、葡萄牙、希臘等國已研議針對DeepSeek的監管措施。

美國科技網站ＢＧＲ日前報導，德州一月成首個禁用DeepSeek的州，維吉尼亞、紐約、愛荷華州相繼效仿在政府網絡禁用DeepSeek。田納西、阿拉巴馬州禁令擴及阿里巴巴的ＡＩ平台Manus，南達科他、阿肯色和喬治亞州將RedNote（小紅書國際版）和Lemon8（由TikTok母公司字節跳動開發）等社媒列入禁用。

美國國防部國防資訊系統局得知職員在該部設備用DeepSeek後，一月封鎖五角大廈存取DeepSeek。美國海軍基於安全考量，要求人員避免任何形式使用DeepSeek。美國太空總署的ＡＩ主管也發備忘錄，宣布該機構會禁用。

