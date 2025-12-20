DeepSeek超越ChatGPT 梁文峰驚艷全球

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）創辦人梁文峰入選《時代》雜誌2025全球最具影響力百人榜。1月時DeepSeek-R1模型驚艷了整個AI界，其性能可與ChatGPT相媲美，但僅使用少量的輝達尖端晶片。2月時，DeepSeek超越ChatGPT，成為蘋果美國應用商店排名第一的免費應用程式。

《時代》評價，「矽谷花了些時間才理解梁文峰的成就。很快的，市場開始震盪，美國科技巨頭的地位受到公開質疑，梁文峰也因此名揚全球。」