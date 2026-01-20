Defender首戰達卡就奪冠 沙漠戰駒震撼全球

記者鍾釗榛／綜合報導

全球最艱難的達卡拉力賽，今年迎來了新的傳奇。Defender Rally車隊首度參賽就寫下驚人紀錄，由Rokas Baciuška與導航員Oriol Vidal駕駛Defender Dakar D7X-R奪下Stock組冠軍，讓全球車迷為之瘋狂。隊友Sara Price與導航員Sean Berriman則拿下亞軍，就連擁有「Mr. Dakar」稱號的Stéphane Peterhansel也只能屈居第四。

兩週、13賽段、總計24,000公里，這三輛Defender Dakar D7X-R在沙烏地阿拉伯沙漠、碎石與崎嶇山路上，10次橫掃前三名，展現出極致專注與不屈精神。Rokas感性表示：「這是夢想成真的時刻！沒有技師團隊的日以繼夜整備，我們不可能站上最高領獎台。」Sara也提到，全隊一起完賽的喜悅才是達卡的真正意義。

這次奪冠的Defender Dakar D7X-R與量產版Defender OCTA有著緊密連結，每一輛都出自斯洛伐克Nitra工廠，保留D7X堅固車身架構、變速與傳動系統，動力搭載4.4L V8雙渦輪增壓引擎。為應付極限挑戰，車輛進行特製化改裝，包括加寬輪距、提升離地高度、全新懸吊與強化冷卻系統，真正把量產Defender變成沙漠戰駒。

Defender Rally車隊與官方夥伴Castrol、YETI、Bilstein等共同合作，寫下首度參賽即奪冠的史詩紀錄。營運總監Mark Cameron說：「看到三輛Defender並肩衝過終點，令人難以置信。」領隊Ian James也強調，這份成功是團隊凝聚力與努力的結晶，未來將續戰2026年葡萄牙世界越野拉力錦標賽。

