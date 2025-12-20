即時中心／林耿郁報導

美國平等就業機會委員會（EEOC）主席露卡斯（Andrea Lucas）表示，聯邦政府已對企業的多元、公平與包容（DEI）計畫展開調查；她警告，若企業在招聘、升遷或行銷等決策中考量種族、性別等特權，就可能面臨執法行動或訴訟。

DEI末日？路透社獨家報導，目前美國政府已經在調查「多起案例」，但未透露涉及企業名單。EEOC主席露卡斯強調，任何以種族、性別或其他受保護特徵作為考量依據的計畫，即使打著DEI、歸屬感或其他名義，都可能構成違法。

廣告 廣告

露卡斯強調，她的目標是未來全面「打擊」各種形式的種族歧視，包括DEI；同時處理反猶太主義、強制接種疫苗等「宗教自由」議題，並「反制」性別認同政策、聚焦以「生理性別」為基礎的權利，更要加強「國籍歧視」執法，以保障所有美國勞工。

露卡斯說，美國政府認為，部分DEI計畫已對「白人男性」構成歧視，因此鼓勵相關人士提出申訴；白宮發言人休士頓（Liz Huston）表示，政府正透過嚴格執行民權法，終結以DEI為名的「非法種族、性別歧視」。

不過，多名前EEOC前官員對此表達質疑，指出若政府要對企業採取行動，機構必須在法庭上證明存在「制度性」歧視，門檻極高。另有前委員聯名公開信強調，企業在合法架構下，主動消除阻礙不同族群機會的結構性因素，不構成歧視。

EEOC成立於1964年民權法案後，長期負責執行反歧視法規。如今露卡斯的強硬轉向，被視為與保守派、川普政策高度一致。

在此背景下，多家《財富》500大企業，包括Target、Walmart與Amazon，已陸續縮減或重新評估DEI計畫；部分企業悄悄移除相關用語，甚至解散員工資源團體、終止供應商多元化政策等，以免惹禍上身。

露卡斯透露，EEOC將於2026年起「強化執法」，動用包括網路存檔搜尋在內的工具，企業若「陽奉陰違」也可能成為調查對象。「只要（DEI）歧視就是違法」。

原文出處：快新聞／DEI末日？美政府放話打擊「假平等」 禁歧視白人男性

更多民視新聞報導

DEI又敗！美最高法院裁定 川普政府得刪減相關研究經費

硬槓川普！蘋果公司股東投票 「壓倒性」支持續行DEI政策

不讓政府亂搞DEI！ 台聯：堅決反對「免術換證」

