美國運輸部 (Department of Transportation) 稍早推翻前美國總統拜登任內制定的多項氣候政策，其中根據國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 提出的擬議規則，針對2031年式小客車與輕型卡車提出的平均燃油效率標準，將從原先拜登政府設定的50.4 mpg (英里/加侖)，大幅下修至34.5 mpg。

兌現競選承諾？川普政府大砍燃油效率標準、2031年車款平均油耗降至34.5 mpg

此調整被視為川普政府兌現其支持傳統燃油車、降低電動車轉型壓力的競選承諾，但也引發了環保團體對於氣候變遷加劇的強烈擔憂。

宣稱降低購車成本，逆轉電動車轉型壓力

川普政府在今日的聲明中宣稱，將放寬燃油效率標準，藉此減少消費者購車負擔，預估每輛新車的平均成本可減少1000美元，並且在未來五年內為整體經濟節省1090億美元。

而早在今年1月時，新任美國運輸部長Sean Duffy在上任隔天內，其實就已下令國家公路交通安全管理局重新審查燃油效率標準。此外，現任政府團隊也在今年夏季終止了購買電動車的稅收抵免優惠 (tax credit)，顯示當前川普政府政策方向與前任團隊積極推動電動車普及的立場截然不同。

國際車廠電動車競賽持續，美國恐自絕於趨勢外

不過，與美國政策轉向形成強烈對比的是，國際車廠正加速在電動車領域的研發與競爭。

分析指出，隨著歐洲與亞洲市場持續推出更具吸引力的電動車款，美國因為高關稅壁壘與政策轉向，可能將導致國內消費者無法接觸到這些具競爭力的車型，進而在全球電動車轉型浪潮中逐漸脫隊。

油價看漲與氣候代價

儘管政府強調降低購車成本，但放寬標準也意味著車輛將消耗更多燃油。加上環境保護署 (EPA) 若成功廢除「氣候變遷對人類造成危害」的認定，外界預期油價恐將持續上漲，消費者省下的購車費用可能最終仍得花在加油站。

更長遠的隱憂，則在於氣候變遷帶來的不可估量成本。隨著全球氣溫持續上升，極端氣候事件頻傳，放寬排放標準所帶來的環境與經濟代價，恐怕將遠高於眼前的短期利益。

