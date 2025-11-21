Dell供應鏈聯合採購再生能源 公平會有條件通過

（中央社記者趙敏雅台北21日電）荷蘭商戴爾（Dell Global B.V.）與旗下供應鏈仁寶電腦、台達電子等，共12家事業聯合採購再生能源，公平會今天表示，此聯合行為現階段兼具提升整體經濟效率、產業發展及環境永續等多重意義，以附加負擔許可通過，創下首例。

公平會今天發布新聞稿指出，Dell為提高在台灣的供應鏈廠商再生能源使用率，應對全球綠色供應鏈要求，推動其上游相關事業聯合採購再生能源，並參考公平會頒訂的指引依法申請，為公平會首次審議涉及環境永續聯合行為例外許可的案件。

公平會於委員會議通過，依公平交易法第15條第1項但書第8款及第16條第2項規定，附負擔許可Dell及旗下供應鏈，共計12家事業聯合採購再生能源的聯合行為，期限為5年，許可期間自民國114年12月1日至119年11月30日止。

公平會公布，12家事業為Dell Global B.V.、仁寶電腦、台達電子、金像電子、宏葉新技、光寶科技、遠東金士頓、和碩聯合科技、群聯電子、佳世達、瑞昱、緯創資通。

公平會表示，這次參與聯合採購再生能源的事業，主力產業涵蓋電腦代工、IC晶片、液晶顯示器、記憶體、印刷電路板、電源供應器及機殼等，雖有不同，但均為再生能源需求者，目標是共同採購環境永續的投入要素，因此相關產品市場界定為「再生能源市場」。

公平會說，審議過程中邀集再生能源售電業者、學者專家召開座談會，徵詢產官學界相關意見，同時蒐集國際競爭法主管機關執法觀點，經全面性評估，認為此聯合行為現階段對台灣再生能源市場供需功能未具顯著影響，且有助於促進台灣電子產業供應鏈國際競爭力及產業發展，提升產業經營效率，對永續發展具有正面效益及指標意義。

公平會強調，事業聯合行為有益於產業發展，必須建立在是由經濟效率或創新效果所驅動的前提下，才有獲得例外許可的可能，此聯合行為現階段兼具提升整體經濟效率、產業發展及環境永續等多重意義，所以公平會准予許可，同時也是台灣競爭法執法納入永續發展利益考量的重要里程碑。

鑑於台灣目前再生能源處於推動發展及轉型階段，公平會指出，此聯合行為實施後對再生能源市場的影響，仍須視市場供需變化持續觀察，為掌握及監督此聯合行為執行情形，附加負擔包含申請人不得分享或揭露採購敏感資訊及營運資訊。

同時，公平會表示，申請人不得利用這次許可從事其他聯合行為，而且此聯合不得拒絕個別申請人退出、限制個別申請人採購數量，或禁止其自行採購；申請人等應將此聯合行為執行情形，及與售電業者簽署的商業購電合約等相關文件，定期函報公平會。（編輯：林淑媛）1141121