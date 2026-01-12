過去兩年來，無論是處理器業者Intel、AMD、Qualcomm，或是作育系統業者微軟在內，無不傾全力推廣「AI PC」的概念，試圖掀起一波換機潮。不過，Dell近日在近期對外溝通中坦承，對於絕大多數消費者而言，AI功能並非其購買新PC的主要誘因，甚至可能產生反效果。

Dell坦承：AI並非消費者購買PC的核心誘因，價格與續航仍是關鍵

行銷熱度與市場冷感的落差

根據PCGAMER網站報導指稱，Dell內部已經意識到目前產業界鋪天蓋地的「AI PC」行銷策略，與消費者的實際需求存在顯著落差。

Dell表示，雖然公司並未放棄在硬體端導入NPU或強化裝置端AI運算能力的設計，但經過一段時間的市場驗證後發現，將AI作為核心賣點的策略「並未有效促進銷量」。對於非科技愛好者的一般大眾來說，AI不僅沒有激發明顯的購買興趣，反而容易引發對隱私、實用性不明的懷疑或擔憂情緒。

回歸基本面：價格、效能、續航

那麼，消費者到底在乎什麼？Dell的觀察指出，買家在選購筆電或桌機時，考量的指標依然相當傳統且務實：價格 (Price)、效能 (Performance)、電池續航力 (Battery Life)，以及 可靠性 (Reliability)。

相較於廠商大肆宣傳的NPU算力，或是Copilot按鍵等設計，使用者更在意這台電腦能不能讓他們用得更久、跑得更順，以及是否物有所值。這也顯示出，目前的AI應用在消費端尚未出現不可或缺的「殺手級應用」 (Killer App)，導致用戶對於為了AI而升級硬體的意願低落。

因此在此次CES 2026期間公布的XPS系列筆電，更著重溝通此系列機種輕薄、耐用等設計，甚至為了強調對XPS品牌的重視，新機身上甚至直接以XPS標誌取代原本的Dell品牌名稱，在產品說明甚至未明顯強調AI應用特色。

AI仍是趨勢，但需時間發酵

儘管承認行銷策略與需求脫節，Dell強調這不代表AI不重要。PC廠商普遍認為AI是推動未來換機周期的長期動能，但從目前的市場反饋來看，要讓AI從「行銷術語」轉變為消費者「有感」的實用功能，顯然還需要更多時間與軟體生態的配合，而非單純堆疊硬體規格就能買單。

分析觀點

Dell的這番表態，其實是說出了PC產業界這兩年來「不能說的秘密」。

從2024年提出「AI PC」口號，直到現今的2026年，雖然硬體端的NPU滲透率明顯增加，但對於絕大多數文書處理、網頁瀏覽的用戶來說，裝置端AI帶來的體驗升級依舊相當有限。當Windows Copilot還是需要連網、當裝置端的AI生成圖片速度與品質仍有進步空間時，消費者自然會回歸理性，去比較誰的螢幕比較好、誰的電池比較耐用。

但這不代表AI PC是假議題，而是如同當年的5G手機一樣，基礎建設 (硬體)先完善後，依然需要等待軟體應用跟上。在AI真正變成像Wi-Fi一樣「無感但必要」的基礎設施之前，過度吹捧AI功能，反而容易讓消費者產生「我多花錢買了用不到的功能」之剝奪感。

