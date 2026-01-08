Dell承認策略失誤？經典XPS筆電系列強勢回歸！實體功能鍵復活、機身更輕薄

在經歷2025年極具爭議的品牌重塑策略後，Dell在今年的CES 2026宣布讓經典的XPS筆電系列重新回歸，分別推出全新XPS 14與XPS 16，並且搭載Intel Core Ultra Series 3處理器規格，試圖挽回頹勢。

聽見用戶聲音：實體按鍵回歸、觸控板有「邊界」了

這次回歸不只是名稱重新啟用，Dell顯然也聽進了用戶對上一代設計的抱怨。

首先，那排在陽光下會看不清楚、且手感不佳的電容式功能鍵 (Capacitive function row) 終於被取消，並且讓更實際的傳統實體功能鍵回歸，讓操作更導向實用。

其次，雖然Dell堅持保留與護腕墊 (Wrist rest) 切齊的「隱形觸控板」 (Invisible trackpad)設計，但這次加入發光邊框設計，讓使用者能清楚辨識觸控板的邊界範圍，解決了過去容易誤觸或找不到觸控區域的問題。

為了強調對XPS品牌的重視，新機身上甚至直接以XPS標誌取代原本的Dell品牌名稱，這在過去是很難想像的調整。

更輕、更薄，搭載Intel新款處理器

在外型設計上，新款XPS 14與16都進行了顯著的瘦身。

• XPS 14：重量約為3磅 (約1.36公斤)，比前代輕了半磅。

• XPS 16：重量約為3.6磅 (約1.63公斤)，大幅減輕了整整1磅。

新的機身設計讓它們看起來更接近微軟的Surface Laptop風格。核心規格方面，兩款新機皆搭載Intel最新代號Panther Lake的Core Ultra Series 3處理器，並且提供Tandem OLED螢幕選項，預期在效能與顯示效果上都有頂級表現。

全新XPS 14與XPS 16將於1月6日正式上市。建議售價方面，XPS 14售價為1650美元起跳，XPS 16則為1850美元起跳。

XPS 13即將登場

除了這兩款主力機種，Dell也預告將在今年稍晚時候推出全新的XPS 13。官方宣稱這將是該公司有史以來最輕薄的筆電，而價格將會比過去的XPS系列更加親民。

