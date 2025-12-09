AI基礎設施需求造成記憶體產能吃緊，Raspberry Pi 4/5開發板宣布調漲售價、同步推出低價入門版本
受到全球AI基礎設施擴建浪潮影響，記憶體需求激增導致供應鏈吃緊。Raspberry Pi稍早宣布，將從即日起調漲旗下多款產品售價，受影響範圍涵蓋Raspberry Pi 4及Raspberry Pi 5部分型號，漲幅介於5至25美元不等。
Raspberry Pi執行長Eben Upton在官方部落格發文表示，目前記憶體價格調漲壓力主要來自AI基礎設施的競爭，但強調一旦價格回穩，預期將能取消相關漲價措施，認為這樣的情形僅為「暫時」。
16GB版Raspberry Pi 5漲幅達25美元，Compute Module 5也遭殃
根據官方公布的漲價清單，記憶體容量越大的型號漲幅越高：
• Raspberry Pi 5 (16GB)：從原本120美元漲至145美元 (漲幅25美元)。
• Raspberry Pi 5 (8GB)：從原本80美元漲至95美元 (漲幅15美元)。
• Raspberry Pi 4 (4GB/8GB)：分別調漲5美元與10美元。
此外，工業應用的Compute Module 5 16GB版本也調漲了20美元，將以140美元起跳價格銷售。
逆勢推45美元的1GB版Raspberry Pi 5，規格不縮水
不過，Raspberry Pi同步宣布推出全新1GB記憶體版本Raspberry Pi 5，建議售價僅45美元 (約新台幣1450元)。
這款入門新選擇在核心規格上並未縮水，同樣搭載2.4GHz運作時脈的四核心Arm Cortex-A76處理器，並且保留了雙頻Wi-Fi與PCI Express插槽。對於記憶體需求不高的輕量級專案而言，將是體驗Raspberry Pi 5效能的最經濟選擇。
AI狂吃記憶體，DIY玩家受池魚之殃
Eben Upton解釋，AI應用對高頻寬記憶體 (HBM) 的貪婪需求，正對Raspberry Pi採用的LPDDR記憶體產能造成影響，進而導致成本飆升。這也反映了當前科技產業的現況：AI需求如同吸塵器般吸光市場上的記憶體與GPU資源，連帶讓其他領域的硬體成本面臨上漲壓力。
