DESIGN NEXT 進未來 2025台灣設計週以「提問」攜手共創未來

當科技翻轉日常、氣候危機逼近、價值衝突分歧，你希望未來長什麼樣？2025台灣設計週以《DESIGN NEXT 進未來》為題，11月29日至12月7日在松山文創園區登場，今年不只是展覽，更是一場「對未來的提問」，透過跨國交流、產業趨勢與價值選擇的串連，帶領觀眾理解：未來不是等待，而是要做出選擇。

邁入第三屆的「2025 台灣設計週」，以「DESIGN NEXT 進未來」為核心，集結 31 組團隊、27 件案例，從台灣在地跨界合作到八組國際創意團隊，呈現設計在全球劇烈變動下如何進化、對話並提出具體解方。策展團隊築點設計強調，「進未來」不是目標，而是一個提問：我們希望未來的生活是什麼樣子？

展覽分為「DESIGN NOW（設計現在式）」與「DESIGN NEXT（設計未來式）」兩大方向。「DESIGN NOW」展區有不少亮點，從腳踏車設計的演進就能看見設計的變化，由強調功能的單車架、到注重人本需求的折疊車，乃至以城市永續為核心的 YouBike，呈現設計如何從「做一件物品」，拓展為「打造可持續的社會系統」。透過動線與實例，觀眾可以清楚感受到，設計已成為未來生活的基礎工程。

以透明相機打造的《民主相機計畫》，則思考相機構成零件是否能完全來自民主國家製造提出思考，並反思影像真實性議題。以文化設計 IP a-We 打造台灣國際形象的《We TAIWAN》，以及主張模組化零碳建築的《台灣厝》，都展現設計如何回應真實世界的複雜挑戰。

策展人鍾秉宏談到本次策展思維時強調，展覽不只看「東西做出來的樣子」，設計也能成為倡議方式，回應更大的社會與環境問題。鍾秉宏：『(原音)我覺得更多的大家會去思考到的是，有沒有什麼東西是我一直渴望，可是我確實在我的生活中還是很受拘束。比如說平等的問題、包含性別平等問題、包含世代平等的問題，這些問題都是我就覺得我受到壓抑，那有什麼辦法可以解除？』他強調，這類社會壓抑並不能靠「功能或美觀」解決，而需要設計作為一種倡議方式，這個過程都是設計思考，這個過程也都是設計師可以介入、可以參與。

展覽的「DESIGN NEXT」展區還設有互動的「未來投票」，觀眾可在光譜上為永續、性別平權、多元共融等核心價值做選擇；並邀請七位跨域專家提出未來觀點，作為討論的切入點。此外，2025 台灣設計週同步串連論壇及國際設計研究盛會 IASDR 2025，邀請全球學者與實踐者齊聚台北，共同思考設計的未來方向。(編輯：楊翎)